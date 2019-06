Per tutti gli appassionati di Cinema uno dei social network più utilizzati [VIDEO] ha deciso di introdurre una nuova funzionalità pensata proprio per loro: il cinema sbarca nei social. Facebook Film arriva in Italia. Gli utenti potranno essere sempre aggiornati sui film in programmazione e sulle prossime uscite e trovare la sala cinematografica più vicina a loro.

Questa funzionalità è stata inaugurata per la prima volta negli Stati Uniti, poi nel Regno Unito e in Canada.

La prima major ad utilizzare Facebook Film è stata Warner Bros. Entertrainment Italia sfruttando l’uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla II King of the Monsters il 30 maggio.

Come funziona Facebook Film

Per utilizzare Facebook Film gli utenti registrati al social network non devono fare altro che accedere al menù generale della piattaforma e cliccare sull’icona della bobina cinematografica. Si avranno, così, a disposizione due sezioni: una per visualizzare l’elenco dei film in programmazione e un’altra per consultare le sale cinematografiche nelle vicinanze, grazie alla geolocalizzazione, con i relativi orari degli spettacoli e la possibilità di acquistare i biglietti direttamente accedendo al sito del cinema selezionato.

I biglietti possono essere acquistati anche cliccando direttamente sul film desiderato e scegliere la sala più vicina e l'orario che si preferisce. Inoltre per ogni spettacolo è disponibile la scheda del film che riporta la trama, il nome del regista e il cast completo; da questa pagina è possibile anche la condivisione delle informazioni del film con i propri amici.

Novità per le major

A partire da oggi, 3 giugno, tutte le major avranno a disposizione nuove opzioni per coinvolgere attivamente gli utenti registrati a Facebook, aumentando la loro visibilità.

Tutti gli utenti che metteranno dei like alla pagina del film in programmazione oppure in uscita verranno aggiornati costantemente su tutte le novità che riguardano lo spettacolo. Per dimostrare il loro interesse a ricevere le news dovranno cliccare sui seguenti pulsanti che troveranno all'interno della pagina: “Mi interessa” e “Controlla orari”.

Aumento del fatturato di Facebook

La nuova funzionalità introdotta da Facebook è stata apprezzata dagli utenti che utilizzano il social network?

Analizzando i dati del primo trimestre del 2019 pubblicati da Facebook si direbbe che la società di Zuckerberg sia riuscita ad uscire illesa dagli ultimi scandali sulla privacy. Si sono registrati 2,38 miliardi di utenti attivi (2,5% in più rispetto al trimestre precedente); gli utenti quotidiani, invece, sono aumentati del 2,63% arrivando a 1,56 miliardi. Il fatturato è aumentato del 26% rispetto all’anno scorso raggiungendo i 15,08 miliardi.