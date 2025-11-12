Nel panorama della fisica dello stato solido, una svolta sperimentale firmata MIT ha appena rafforzato le speranze di scoprire superconduttori attivi a temperature più elevate. Il team diretto da Pablo Jarillo‑Herrero ha ottenuto prove dirette di superconduttività non convenzionale in grafene tri‑strato twistato ad angolo magico (MATTG), misurando in modo chiaro la forma distintiva a “V” del gap superconduttivo. Questa configurazione, riferita in un recente articolo su Science, suggerisce che il fenomeno non si basi sulle vibrazioni reticolari classiche, ma su forti interazioni elettroniche a livello quantistico.

Il gap a “V”: il segnale che cambia tutto

Il cuore della scoperta risiede nell’osservazione sperimentale del gap superconduttivo in MATTG. Combinando misure di tunneling elettronico e trasporto elettrico nello stesso dispositivo, i ricercatori hanno messo in evidenza un gap a forma di “V”: una firma inequivocabile di un meccanismo di accoppiamento degli elettroni differente da quello dei superconduttori convenzionali, dove invece il gap è piatto o uniforme. Questa prova diretta segna un passo avanti decisivo nello studio della superconduttività non convenzionalenews.mit.edu.

Il metodo sperimentale: tunneling più trasporto

Per catturare questa forma del gap, il gruppo ha sviluppato una piattaforma sperimentale innovativa che combina spettroscopia di tunneling ed esperienza di trasporto.

Grazie a questo approccio integrato, si è potuto collegare un segnale di tunneling alla condizione di zero resistenza elettrica, condizione necessaria a confermare la presenza di superconduttività, e tracciarne l’evoluzione in funzione della temperatura e del campo magneticonews.mit.edu.

Il contesto del grafene twistato e la ricerca in corso

Nel settore degli ultimi anni, il grafene twistato – ovvero strati di grafene sovrapposti con un angolo preciso – ha svelato proprietà quantistiche inattese. Dopo il grafene twistato su due strati, MATTG ha mostrato precedentemente segnali indiretti di fenomeni non convenzionali. Ora, grazie a questa evidenza esplicita del gap, si chiarisce meglio la natura di questi stati.

L’esperimento offre una base sperimentale solida per interpretare e progettare futuri superconduttori capaci di operare a temperature più elevate o magari prossime a condizioni operative pratichenews.mit.edu.

Prospettive tecnologiche e impatto futuri

La comprensione profonda di un superconduttore non convenzionale come MATTG non è solo un traguardo di conoscenza teorica, ma apre la strada a una rivoluzione tecnologica. Come osserva Sun, co‑prima firma dello studio, «il gap superconduttivo ci fornisce indizi sui meccanismi che potrebbero portare un giorno a superconduttori a temperatura ambiente», con enormi ripercussioni per reti elettriche, calcolo quantistico e sistemi ad alta efficienza energeticanews.mit.edu.

Una nuova piattaforma per studiare materiali 2D

L’esperimento sviluppato al MIT non si limita al grafene tri‑strato. Il gruppo intende applicare lo stesso schema sperimentale a una vasta gamma di materiali bidimensionali, allo scopo di mappare la struttura del gap e scoprire nuovi candidati con proprietà emergenti. È la strada per costruire una comprensione unificata della superconduttività nei materiali quantistici 2Dnews.mit.edu.

Il passo avanti del MIT conferma che la ricerca sul grafene twistato non è più confinata all’accademia: è diventata una frontiera concreta, mossa da strumenti sperimentali raffinati e da una forte spinta verso l’innovazione. Il gap a V non è solo una forma grafica: è un segnale chiaro di un meccanismo diverso, un invito a ripensare i materiali superconduttori e i loro possibili scenari futuri.