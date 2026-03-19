Amazon ha ufficialmente annunciato il lancio del suo assistente vocale avanzato, Alexa+, nel Regno Unito. Questa mossa strategica segna un passo significativo, rendendo il mercato britannico il primo a livello internazionale, dopo il Nord America, a beneficiare di questa evoluzione tecnologica. L'introduzione di Alexa+ nel Regno Unito porta con sé numerose innovazioni e funzionalità mirate a migliorare l'esperienza utente, a partire da un esclusivo programma di early access.

Il debutto di Alexa+ nel mercato britannico

Per facilitare l'espansione e l'adozione del servizio, Amazon sta offrendo un programma di early access gratuito agli utenti residenti nel Regno Unito.

I clienti che acquisteranno i nuovi dispositivi Echo riceveranno un invito diretto a partecipare a questa fase preliminare. L'obiettivo dichiarato dell'azienda è quello di attivare Alexa+ per «centinaia di migliaia» di clienti nelle prossime settimane, dimostrando l'ambizione di una rapida diffusione. Al momento, non è stata fornita una data specifica per la conclusione di questo periodo di accesso anticipato.

Modello di abbonamento e compatibilità di Alexa+

Una volta terminata la fase di early access, il modello di accesso a Alexa+ si differenzierà: gli utenti abbonati a Prime potranno continuare a usufruire del servizio gratuitamente, integrando così un ulteriore valore al loro abbonamento.

Per tutti gli altri utenti, il servizio sarà disponibile a un costo mensile di £19.99. Questa strategia di pricing mira a rafforzare la base di utenti Prime, pur garantendo un'opzione di accesso per tutti. Dal punto di vista della compatibilità, Alexa+ è progettata per funzionare con i nuovi dispositivi Echo, le piattaforme Fire TV e l'applicazione Alexa, assicurando un'esperienza utente fluida e integrata che permette il passaggio del contesto conversazionale tra i diversi dispositivi. Amazon ha inoltre anticipato piani per estendere il supporto anche ai browser web in futuro.

Innovazioni e personalizzazione per il mercato UK

Un aspetto fondamentale del lancio di Alexa+ nel Regno Unito è l'intensa attività di personalizzazione svolta per adattare l'assistente al pubblico locale.

I team tecnici di Amazon, basati a Cambridge, nel Regno Unito, hanno impiegato tecniche avanzate come il reinforcement learning, rappresentazioni vocali neutrali rispetto all'accento e embeddings regionali. Questi sforzi sono stati volti a garantire una comprensione ottimale delle specificità linguistiche e delle modalità d'uso tipiche del Regno Unito, rendendo l'interazione con Alexa+ più naturale ed efficace per gli utenti britannici.

Funzionalità avanzate e nuove 'personalità'

Gli utenti di Alexa+ potranno beneficiare di una gamma estesa di funzionalità pratiche. L'assistente è in grado di fornire raccomandazioni e interagire con servizi popolari come OpenTable, JustEat e Treatwell, semplificando la pianificazione di attività quotidiane.

Inoltre, gli utenti possono accedere a notizie aggiornate da fonti autorevoli quali The Independent e The Guardian, insieme a Press Association e Future Publishing. Recentemente, Amazon ha arricchito l'esperienza utente introducendo diverse opzioni di «personalità» per Alexa+, tra cui uno stile denominato «Sassy», sviluppato per offrire un'interazione più vivace e distintiva, pur mantenendo rigorosamente l'assenza di contenuti inappropriati. L'evoluzione continua di Alexa+ sottolinea l'impegno di Amazon nell'innovare e mantenere la propria competitività nel settore degli assistenti vocali, puntando a ridefinire gli standard dell'assistenza vocale digitale attraverso un'integrazione profonda con i servizi locali e un'interfaccia ottimizzata per le esigenze specifiche del Regno Unito.