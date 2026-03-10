L’annuncio del 9 marzo 2026 segna un punto di svolta per il settore dell’intelligenza artificiale: AMI Labs, startup fondata da Yann LeCun, mentore del deep learning e premio Turing 2018, ha chiuso un round di finanziamento da 1,03 miliardi di dollari a una valutazione pre-money di 3,5 miliardi di dollari.

Un round anomalo per visione e credibilità

Il finanziamento, raccolto in tempi sorprendenti grazie a un team di alto profilo, segna una delle operazioni più rilevanti nel campo dell’AI del 2026. A guidare la lista dei co-lead troviamo Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital e Bezos Expeditions, con la partecipazione di figure come Tim e Rosemary Berners-Lee, Mark Cuban, Eric Schmidt e Xavier Niel.

Il successo dell’operazione riflette la fiducia nella vision di AMI Labs: sviluppare “world models”, cioè modelli di intelligenza artificiale capaci di comprendere la realtà fisica e le sue dinamiche, non limitandosi al testo o alle associazioni superficiali. Come afferma il CEO Alexandre LeBrun, “in sei mesi, ogni azienda si definirà un world model per raccogliere fondi”.

Da Meta a un nuovo paradigma AI

Yann LeCun ha lasciato Meta nel novembre 2025 dopo oltre un decennio come chief AI scientist per lanciare AMI Labs, dove è diventato chairman esecutivo. A guidare il progetto come CEO è stato nominato Alex LeBrun, già fondatore di Nabla.

AMI non ambisce a guadagnare in tempi brevi: è un progetto di ricerca fondamentale, sul modello accademico, che richiederà anni per passare dalla teoria a un’applicazione commerciale.

World models: tra teoria e applicazioni reali

I world models si basano su concetti come la Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA), proposta da LeCun nel 2022: strutture in grado di prevedere rappresentazioni future dello stato del mondo, non limitandosi a trasformazioni superficiali come parole o pixel.

Il modello ideale imita un uomo che non si limita a descrivere la caduta di una palla, ma ne comprende gravità, moto e impatto. La startup ha già stretto una partnership con Nabla per applicazioni nel settore sanitario, dove l’affidabilità è critica. Altri settori potenziali: robotica, controllo industriale, mobilità autonoma.

Presenza globale e apertura scientifica

AMI Labs si struttura in quattro hub strategici: Parigi (headquarter), New York (dove LeCun insegna), Montreal e Singapore, selezionati per attrarre talento e collaborazioni globali.

Fedele alla sua filosofia, AMI intende pubblicare articoli e rendere open source molta del suo lavoro. LeBrun sostiene che l'apertura accelera l'innovazione, rafforza la comunità di ricerca e aumenta la credibilità del progetto.

Il team vanta nomi prestigiosi: Laurent Solly (ex VP Meta Europa) come COO, Saining Xie come chief science officer, Pascale Fung come chief research & innovation officer e Michael Rabbat come VP of world models.

Rilevanza di un round visionario

La raccolta di 1,03 miliardi colloca AMI Labs tra i maggiori round di raccolta fondi per AI nel 2026, confermando l’interesse verso approcci alternativi agli LLM. In Europa, competitori come SpAItial e World Labs (di Fei-Fei Li) hanno ricevuto finanziamenti importanti, ma AMI si distingue per ambizione e timing.

L’operazione illustra una tendenza chiara: mentre le grandi aziende puntano su modelli linguistici di scala, cresce l’attrazione per sistemi intelligenti capaci di simulare e ragionare sul mondo reale. Questo round è un voto di fiducia su un futuro AI che deve fare più che parlare.

AMI Labs rappresenta quindi una sfida epistemologica e tecnologica: un investimento in ricerca profonda, con apertura al pubblico e visione a lungo termine, e un riconoscimento che il prossimo passo dell’AI è comprendere, non solo riprodurre.