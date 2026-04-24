Il StrictlyVC San Francisco, in programma per il 30 aprile, si appresta a diventare un punto di riferimento cruciale per il mondo delle tecnologie emergenti e dell'innovazione. L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui Praveen Neppalli Naga, l'attuale Chief Technology Officer (CTO) di Uber. Durante il suo intervento, Naga affronterà temi legati all'operatività su larga scala nell'era dell'intelligenza artificiale, delineando le sfide e le opportunità che questa trasformazione comporta per le aziende globali.

L'Esperienza di Praveen Neppalli Naga in Uber

Praveen Neppalli Naga è parte integrante del team di Uber dal 2015, un periodo che ha preceduto e accompagnato l'esplosione dell'AI come fenomeno di massa. In qualità di CTO, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi complessi e interconnessi, essenziali per il funzionamento di una delle piattaforme più estese e utilizzate a livello mondiale. Oltre al suo contributo nell'ambito dell'AI, Naga ha dedicato particolare attenzione alla creazione di sistemi di reddito per conducenti e corrieri all'interno della rete Uber, garantendo efficienza e trasparenza nelle operazioni.

Panoramica dell'Evento e Relatori Chiave

Il StrictlyVC San Francisco offre un programma ricco di interventi da parte di leader del settore tecnologico.

Oltre a Praveen Neppalli Naga, l'evento ospiterà Lior Susan, fondatore e CEO di Eclipse, che condividerà la sua visione sull'applicazione pratica dell'AI. Amjad Masad, co-fondatore e CEO di Replit, esplorerà invece le dinamiche dello sviluppo software guidato dall'intelligenza artificiale. Sarà presente anche Nicolas Sauvage, presidente di TDK Ventures, che fornirà approfondimenti su come attrarre e ottenere capitali da sostenitori strategici nel panorama del venture capital.

Opportunità di Networking e Connessioni Strategiche

L'evento si configura come un'occasione imperdibile per venture capitalist e imprenditori desiderosi di stabilire nuove connessioni e scambiare idee innovative. Le sessioni di networking e i momenti dedicati ai cocktail sono pensati per facilitare l'interazione diretta con i principali attori del settore.

I partecipanti avranno la possibilità di acquisire insight esclusivi sulle tendenze emergenti e sulle strategie di crescita più efficaci, direttamente dalle voci più autorevoli del panorama tecnologico.

StrictlyVC è riconosciuto per la sua capacità di fornire contenuti di alto valore e opportunità di confronto uniche alla comunità degli investitori. L'appuntamento di San Francisco si impegna a mantenere questi standard elevati, offrendo discussioni di impatto e un accesso privilegiato ai protagonisti del venture capital globale. Questa piattaforma esclusiva permetterà ai partecipanti non solo di ampliare le proprie conoscenze, ma anche di forgiare legami professionali che potranno rivelarsi determinanti per il loro futuro percorso nel settore.