OpenAI ha recentemente annunciato una significativa svolta nel campo della geometria discreta, rivelando che un suo modello di intelligenza artificiale ha confutato una celebre congettura matematica rimasta irrisolta per quasi otto decenni. L'enigma, noto come il problema della distanza unitaria nel piano, fu proposto per la prima volta dal matematico Paul Erdős nel lontano 1946. La questione, apparentemente semplice, si interroga su quante coppie di punti possano trovarsi esattamente alla stessa distanza di uno, ponendo n punti in un piano. È considerata una delle domande più note nella geometria combinatoria, facile da enunciare ma straordinariamente complessa da risolvere, tanto che un testo del 2005 la definisce “probabilmente il problema più conosciuto (e più semplice da spiegare) nella geometria combinatoria”.

Noga Alon, un eminente combinatorialista di Princeton, l'ha descritta come “uno dei problemi preferiti di Erdős”, il quale arrivò persino a offrire una ricompensa per la sua soluzione.

L'AI di OpenAI: una svolta nel ragionamento matematico

Secondo l'annuncio diffuso da OpenAI, questo notevole avanzamento è stato reso possibile da un nuovo modello di ragionamento generale. È importante sottolineare che questo sistema non era stato progettato specificamente per risolvere problemi matematici o, tantomeno, questo enigma particolare. La sua efficacia risiede invece in un'eccezionale capacità di connettere idee e concetti attraverso campi diversi, dimostrando di poter sostenere lunghe e complesse catene di ragionamento.

Questa autonomia nella risoluzione di un problema aperto di tale rilievo, centrale per un settore della matematica, rappresenta un'impresa senza precedenti per un sistema di intelligenza artificiale.

Le implicazioni di questa scoperta vanno ben oltre l'ambito puramente matematico. Estendendosi a settori cruciali come la biologia, la fisica, l'ingegneria e la medicina, dove la capacità di collegare idee in modi innovativi è fondamentale, l'AI sta dimostrando di poter esplorare sempre più a fondo la “cattedrale della matematica che abbiamo costruito nel corso dei secoli”, come ha affermato Thomas Bloom, curatore del sito Erdos Problems.

L'approccio innovativo e la verifica esterna

L'approccio adottato da OpenAI per giungere a questa scoperta si basa su modelli che apprendono e ragionano in modo autonomo, utilizzando vaste serie di dati e complessi algoritmi di apprendimento.

Questo ha condotto alla scoperta di una famiglia completamente nuova e infinita di costruzioni geometriche. Tali costruzioni superano le precedenti soluzioni, tradizionalmente considerate ottimali e spesso basate su configurazioni “a griglia”, offrendo un miglioramento polinomiale significativo.

La validità della dimostrazione è stata rigorosamente verificata da un gruppo di matematici esterni, tra cui esperti del calibro di Noga Alon, Melanie Wood e Thomas Bloom, che hanno confermato la solidità e l'importanza della soluzione proposta dall'AI di OpenAI.

Un impatto interdisciplinare e un futuro di scoperte

Questa nuova capacità dell'intelligenza artificiale di risolvere problemi complessi in modo autonomo e di generare nuove intuizioni potrebbe segnare una svolta non solo nel campo matematico, ma in molteplici altri settori scientifici e tecnologici.

L'abilità di esaminare e collegare concetti attraverso diverse discipline potrebbe catalizzare nuove scoperte scientifiche e progressi tecnologici di vasta portata.

Il successo di OpenAI evidenzia la crescente importanza dell'AI nel facilitare il progresso del sapere umano e apre nuove prospettive su quali altri enigmi matematici e scientifici l'AI potrà contribuire a risolvere in futuro. In sintesi, l'impresa di OpenAI non rappresenta solo una notevole conquista nel campo della geometria discreta, ma un possibile preludio a una nuova era di scoperte condotte dall'intelligenza artificiale, estendendo i confini della conoscenza e del possibile.