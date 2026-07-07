Il CSI Piemonte ha presentato il Bilancio sociale e di sostenibilità 2025, un documento che illustra i risultati ottenuti nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'impegno per la sostenibilità. Nel corso del 2025, il Consorzio ha operato al servizio di 140 enti consorziati, consolidando il proprio ruolo di partner tecnologico. L'obiettivo è stato semplificare i processi amministrativi, migliorare l'accesso ai servizi pubblici e rafforzare l'efficienza degli enti, promuovendo l'innovazione digitale sul territorio.

Sul fronte ambientale, il CSI Piemonte ha confermato l'utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le emissioni di CO2 sono scese a 1.518 tonnellate, registrando un calo di oltre 85 tonnellate rispetto al 2024. Questo risultato è frutto di specifici interventi di efficientamento energetico su edifici e infrastrutture tecnologiche, con particolare attenzione ai data center, dove sono state adottate soluzioni per ottimizzare l'uso delle risorse IT e ridurre i consumi.

Impegno sociale e governance

Il Bilancio evidenzia anche i risultati ottenuti nella dimensione sociale. Il Consorzio conta 1.068 dipendenti, di cui il 46% donne, e ha investito significativamente nella formazione, con 3.605 giornate dedicate allo sviluppo delle competenze. Il CSI Piemonte ha ottenuto un punteggio di 92,75 su 100 nella certificazione per la parità di genere, rafforzando le politiche di inclusione e pari opportunità.

Il Digital Campus, l'Academy aziendale, rappresenta uno strumento chiave per l'evoluzione delle competenze richieste dalla trasformazione digitale.

Il documento sottolinea inoltre il rafforzamento della governance, con un focus prioritario su cybersecurity, protezione dei dati e prevenzione della corruzione. Il Consorzio ha allineato il proprio sistema di reporting agli standard europei di sostenibilità, garantendo trasparenza e conformità. La sostenibilità è oggi parte integrante della strategia del CSI Piemonte, rappresentando una leva di innovazione e competitività per il settore pubblico, in coerenza con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Digitale per lo sviluppo sostenibile

Il modello operativo del CSI Piemonte si basa sulla collaborazione tra enti, sull'innovazione tecnologica e sulla condivisione delle competenze. Questo approccio contribuisce attivamente alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e alla creazione di un ecosistema digitale pubblico sicuro, resiliente e autonomo. Il Bilancio sociale e di sostenibilità 2025, realizzato con il supporto di Amapola, è uno strumento di rendicontazione dei risultati e degli impatti ambientali, sociali e di governance del Consorzio.

Emilio Bolla, Presidente del CSI Piemonte, ha dichiarato: “Il Bilancio di sostenibilità racconta un percorso concreto, fatto di scelte quotidiane e risultati misurabili. Il nostro impegno è rendere il digitale sempre più responsabile, sicuro e accessibile, capace di generare valore per gli enti, per i cittadini e per il territorio.”