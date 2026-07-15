Microsoft ha recentemente annunciato un aggiornamento senza precedenti nel suo programma di sicurezza, rilasciando un numero record di patch per Windows, Office e altre linee di prodotti. Questo massiccio intervento è stato reso possibile anche grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale (AI) per l'individuazione di vulnerabilità nel codice. L'aggiornamento, parte del consueto 'Patch Tuesday', ha portato alla correzione di ben 570 falle di sicurezza.

Tra le problematiche risolte, almeno due sono state classificate come zero-day, indicando che erano già state attivamente sfruttate da aggressori prima che Microsoft ne avesse piena consapevolezza.

Una di queste vulnerabilità, che interessa Windows Server, permetteva agli hacker di elevare i propri privilegi da utente limitato a amministratore di sistema. Un'altra falla critica ha riguardato il server di condivisione file SharePoint, con avvisi specifici sull'attivo sfruttamento da parte di malintenzionati per compromettere le organizzazioni.

Il Ruolo Trasformativo dell'Intelligenza Artificiale

Questo imponente rilascio di patch di sicurezza fa seguito a un precedente annuncio di Microsoft, in cui l'azienda aveva previsto un significativo aumento nel volume degli aggiornamenti mensili, attribuendo tale incremento all'adozione dell'intelligenza artificiale. "Con l'aiuto dell'AI, i difensori possono scoprire più problematiche, portando a un volume maggiore di aggiornamenti di sicurezza in ogni rilascio", ha affermato Pavan Davuluri, responsabile di Windows, sottolineando come l'AI stia diventando un alleato fondamentale nella difesa informatica.

Dettagli sulle Vulnerabilità Corrette

L'elenco delle vulnerabilità risolte include 59 problematiche etichettate come 'Critiche'. Queste comprendono 48 casi di esecuzione di codice remoto, 9 elevazioni di privilegi, un bypass di sicurezza e uno spoofing. La distribuzione delle falle copre un ampio spettro di categorie: si contano 254 elevazioni di privilegi, 17 bypass delle funzionalità di sicurezza, 145 esecuzioni di codice remoto, 102 divulgazioni di informazioni, 35 attacchi di denial of service e 16 casi di spoofing.

Le Vulnerabilità Zero-Day Sotto la Lente

Tre specifiche vulnerabilità zero-day sono state messe in evidenza: due delle quali erano attivamente sfruttate e una è stata divulgata pubblicamente.

Le prime due sono state identificate come CVE-2026-56155, relativa ai servizi Active Directory Federation, e CVE-2026-56164, che interessa il server SharePoint. La scoperta di queste falle è stata attribuita a diversi esperti di sicurezza, inclusi Jeremy Kingston e Scott Clark del team DART di Microsoft, e un gruppo di ricercatori composto da Jayson Frost (Mandiant), Genwei Jiang (Google Cloud), FLARE OTF e un ricercatore anonimo. La terza vulnerabilità zero-day, CVE-2026-50661, riguarda Windows BitLocker e consentiva ad attaccanti con accesso fisico di superare le protezioni e accedere ai dati criptati.

L'Evoluzione della Sicurezza con l'AI

L'adozione crescente dell'intelligenza artificiale nel settore della sicurezza informatica sta ridefinendo il panorama delle patch e della gestione delle vulnerabilità.

Gli specialisti stanno impiegando modelli avanzati di AI per scovare difetti che, in alcuni casi, potrebbero essere rimasti nascosti nel codice software per decenni. Questo approccio proattivo alla scoperta delle falle si rivela particolarmente cruciale per un'azienda come Microsoft, il cui codice Windows vanta radici che risalgono a molti anni fa, rendendo la scansione manuale estremamente complessa. L'integrazione dell'AI non solo potenzia la capacità di Microsoft di identificare e correggere i punti deboli, ma stabilisce anche nuovi standard su come le organizzazioni dovrebbero salvaguardare i propri ecosistemi software, prefigurando un futuro in cui l'AI e il machine learning avranno un ruolo sempre più centrale nella difesa digitale.