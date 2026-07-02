L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta un inedito e cruciale terreno di competizione geopolitica, paragonabile a una "nuova guerra fredda". È quanto dichiarato da Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Autorità. Stanzione ha sottolineato come lo sviluppo dell'IA stia assumendo un ruolo centrale nella ridefinizione degli equilibri globali, con implicazioni che trascendono il mero progresso tecnologico.

La visione di Stanzione sulla sfida dell'IA

Nel suo intervento, Stanzione ha ribadito che "l'intelligenza artificiale è ormai il terreno di una competizione geopolitica che richiama la logica della guerra fredda". La corsa all'innovazione tecnologica non si limita agli aspetti economici, ma coinvolge la sicurezza nazionale e la tutela dei diritti fondamentali. La sfida posta dall'IA impone una riflessione approfondita su regole e garanzie, per evitare che la tecnologia possa essere impiegata in modo lesivo della dignità e delle libertà individuali, richiedendo vigilanza costante e un quadro normativo adeguato.

Il ruolo cruciale dell'Autorità Garante Privacy

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ricopre un ruolo essenziale in Italia, esercitando funzioni di vigilanza e regolamentazione sull'utilizzo dei dati personali.

L'ente è impegnato a garantire che l'innovazione tecnologica, e in particolare l'intelligenza artificiale, sia sviluppata e applicata in piena conformità con i diritti dei cittadini. L'azione dell'Autorità si concretizza attraverso diverse attività strategiche: controlli mirati, consulenze specialistiche e promozione della cultura della privacy. Viene posta particolare attenzione alle nuove e complesse sfide che emergono dalle tecnologie più avanzate, con l'obiettivo di bilanciare progresso e protezione individuale.

Il presidente Stanzione ha enfatizzato l'urgenza di adottare un approccio condiviso a livello internazionale per affrontare le molteplici criticità connesse all'IA. Ha sottolineato che la cooperazione internazionale tra Stati e istituzioni è un fattore determinante e irrinunciabile per assicurare uno sviluppo equilibrato, etico e pienamente rispettoso dei diritti umani, evitando derive che possano minare la fiducia e la stabilità globale.