Un attacco informatico di vasta portata ha colpito Suno, il noto generatore di musica basato su intelligenza artificiale, nel novembre 2025. L'incidente ha portato al furto di dati personali appartenenti a oltre 55,3 milioni di utenti, un evento che ha scosso profondamente l'industria tecnologica e musicale. Tra le informazioni sottratte figurano nomi, indirizzi fisici ed email, numeri di telefono, dettagli sugli acquisti e numeri parziali di carte di pagamento gestiti tramite il conto Stripe della compagnia. La violazione è avvenuta senza che Suno avesse notificato pubblicamente l'accaduto o avvisato gli individui colpiti.

La violazione e i dati esposti

L'impatto dell'attacco va oltre la mera esposizione dei dati personali. Gli hacker sono riusciti ad accedere anche al codice sorgente di Suno, un elemento critico che ha svelato i metodi impiegati per l'addestramento dei suoi algoritmi di intelligenza artificiale. Questa rivelazione ha sollevato serie questioni etiche e legali riguardo alle pratiche di scraping di dati da piattaforme musicali come Deezer, Genius e YouTube.

Le tecniche di estrazione musicale rivelate

L'analisi del codice ha fornito dettagli specifici sulle tecniche di estrazione utilizzate da Suno. La società si sarebbe avvalsa di proxy di terze parti per raccogliere contenuti musicali e avrebbe impiegato PodcastIndex per identificare ulteriori media audio da potenzialmente estrarre.

I file compromessi hanno rivelato l'estrazione di oltre due milioni di clip musicali solo da YouTube, oltre a un numero significativo di ore di contenuti da Genius e Deezer. In risposta, Suno ha dichiarato che i suoi modelli AI sono stati addestrati utilizzando esclusivamente file musicali pubblicamente disponibili sul web e ha descritto l'incidente di sicurezza come "limitato" e rapidamente contenuto.

Mancanza di trasparenza e reazioni

La gestione dell'incidente da parte di Suno è stata caratterizzata da una notevole mancanza di trasparenza. L'assenza di una comunicazione tempestiva agli utenti e al pubblico ha generato ulteriori interrogativi. Mikey Shulman, co-fondatore di Suno, non ha fornito risposte alle richieste di commento da parte dei media, lasciando molte delle domande cruciali sull'accaduto senza una chiara spiegazione.

L'importanza della protezione dei dati

Questo episodio sottolinea l'importanza fondamentale della protezione dei dati nell'attuale panorama tecnologico, sempre più dominato dall'intelligenza artificiale. Le aziende sono chiamate a rafforzare le proprie difese informatiche e ad adottare procedure di notifica più rigorose per salvaguardare le informazioni degli utenti e mantenere la loro fiducia. In un contesto di rapida espansione delle tecnologie AI, è imperativo che normatori e imprese collaborino per sviluppare normative di protezione dei dati più robuste, al fine di prevenire simili incidenti e tutelare la privacy individuale. Il caso Suno serve da monito per tutte le realtà operanti in settori analoghi.