Mercoledì 29 maggio sarà una giornata dura per alcuni segni dello zodiaco, alle prese fra il lavoro poco soddisfacente o con troppe problematiche come l'Ariete, il Cancro e lo Scorpione. La Luna in Gemelli potrebbe ancora creare tensioni da una parte e dolcezza dall'altra, propendendo verso la relazione sentimentale, mentre ci sarà più distensione per la Bilancia, il Leone e la Vergine. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la concentrazione sarà difficile da mantenere, specialmente nei momenti che si faranno più impegnativi. L'amore non presenterà molte iniziative interessanti, ma ci saranno alcune faccende da risolvere a casa.

Toro: il mercoledì procederà senza intoppi in ambito lavorativo, ma dovrete necessariamente essere fare attenzione per quanto riguarda il livello organizzativo. Nel pomeriggio vi potrete facilmente rilassare con il partner fuori casa.

Oroscopo 29 maggio: affetti in rialzo per Sagittario, litigi per Cancro

Gemelli: ancora tensioni in famiglia. Le incomprensioni saranno attenuate soltanto con un po' di dialogo e attingendo alla vostra disponibilità economica. In cambio, ci sarà più serenità anche con il partner.

Cancro: qualche collega potrebbe punzecchiarvi. Non vi troverà molto inclini agli scherzi, quindi potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di una litigata. La situazione potrebbe non essere diversa con amici o familiari.

Leone: uscite con gli amici.

Pubblicità

A parte i progetti lavorativi che non vi daranno problemi e che vi faranno guadagnare qualcosina in più, non avrete altri pensieri oltre il coltivare le amicizie più strette.

Vergine: mercoledì sarà una di quelle giornate meno faticose, in cui sentirete meno assillanti alcuni problemi familiari e lavorativi. Godetevi appieno questo stato di grazia, perché tra non molto non sarà esattamente così.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più distesi. Avrete modo di sentirvi più tranquilli per quanto riguarda la stabilità lavorativa, ma non sarà una cosa che durerà a lungo.

Ad ogni modo, al momento, sarete più concentrati sulla prossima vacanza da fare con gli amici.

Scorpione: alcuni insuccessi potrebbero creare dissapori fra voi e chi vi circonda. In particolare, percepirete come il rapporto con i parenti si sia compromesso e forse anche quello con il partner. Tranquilli, non durerà a lungo.

Sagittario: bene l'amore, incerti lavoro e finanze. State agendo bene sugli incarichi lavorativi e chi è alle prese con un colloquio potrebbe ottenere i risultati sperati, anche se quasi sicuramente ci sarà un imprevisto.

Pubblicità

Non tirate troppo la corda.

Capricorno: niente salti in avanti. Non arriveranno successi stratosferici a cui voi siete abbastanza abituati, ma è anche vero che ogni cosa sta procedendo bene, quindi per ora forzate poco e dedicatevi di più alla famiglia.

Acquario: siete alquanto impegnati ma nella giornata di mercoledì non sarete di certo disposti a rinunciare ad una “reunion” fra amici e colleghi, soprattutto se di vecchia data. Attenzione alle finanze, non scialacquate troppo.

Pubblicità

Pesci: scontrosi. Ci saranno dei malumori che interesseranno la sfera economica, ma niente di così tragico come vorreste dare a vedere. Dovrete lavorare di più sugli affetti, dal momento che li state un po' perdendo “di vista”.