Si rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo mensile. Siamo ormai giunti a giugno 2019, dunque tempo di mare, di prime timide vacanze e tanto divertimento. Scopriamo cosa dicono le stelle nei riguardi del vostro segno e affrontate nel modo giusto questo piccolo anticipo sull’estate. Si prevede un periodo molto interessante per i nativi in Toro e in Vergine. Invece potrebbe essere un mese ricco di sfide per il Cancro. Di seguito l’elenco con le previsioni zodiacali del mese per i dodici segni rappresentanti l'Astrologia.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Giugno abbastanza equilibrato per voi Ariete. Diciamo che è previsto un po’ "ni", nel senso né "sì" né "no". Certamente non è il mese dei cambiamenti o delle scelte, quindi meglio vivere dei frutti dei mesi passati così sarete sicuri di non fare errori. Qualche pianeta negativo, tipo Marte o Mercurio, potrebbero farvi fare qualche colpo di testa fuori controllo. Per fortuna una Venere positiva vi invita a pensare prima di agire.

Oroscopo giugno 2019 : previsioni e consigli sul mese in entrata, segno per segno

Cercate la compagnia di persone fidate e tutto andrà per il meglio. Spese in lieve aumento.

Toro - Mese importantissimo questo di giugno, molto positivo anche se non eclatante nella parte iniziale. Per muovervi sicuri in vista di un probabile successo dovreste rivedere al ribasso alcuni progetti approntati nei mesi passati. Cercate di realizzarli al più presto perché questo è proprio il mese giusto per mettere a fuoco alcune situazioni che vi stanno molto a cuore.

Se vi è possibile ancora qualche giorno di attesa e poi… pronti a ripartire alla grande! Rimandate le divergenze in atto o eventuali cause legali a tempi più propizi, questo proprio per non creare complicazioni inutili. Buona fortuna!

Gemelli - Ma chi se ne frega della vita?! Se vivete proprio così, con una grande capacità di cogliere al volo le occasioni che il quotidiano vi propone o vi propina, a seconda dei punti di vista, allora siete a buon punto.

Riguardo i fattori negativi di giugno, voi Gemelli avrete un estro impareggiabile per girare le cose a vostro favore. Se avete un partner appartenente ad uno dei segni di Terra dribblate e lasciate al vostro compagno o compagna l’impressione di averla una volta vinta. Buone le prospettive di lavoro se darete l’impressione di tenere in considerazione compagni e collaboratori.

Cancro - Ormai sfuggiti alle grinfie di pianeti dissonanti, e con altrettanti pianeti che vi favoriranno "alla grande", siete pronti per il grande salto di qualità.

Cercate di essere quanto più possibile positivi, anche perché da adesso niente e nessuno potrà più fermarvi. Il lavoro è super-favorito, specialmente se avete molti contatti, e, di conseguenza, le finanze gonfieranno non solo il vostro ego ma soprattutto il vostro portafoglio. E l’amore direte voi? Sì, anche questo settore presumibilmente evolverà a vostro favore.

Leone - Mese molto proficuo e pregno di discrete novità sia sul lavoro che in amore.

Se siete riusciti a fare un po’ di vacanza in precedenza, giusto per ritemprarvi, adesso siete pronti per fare il grande salto di qualità. Mettete in cantiere senza paura quel progetto che avete accantonato, forse perché troppo ambizioso; ora è il momento giusto affinché i vostri desideri trovino il successo sperato. L’amore va a gonfie vele ma attenzione, dice il saggio: "non fare agli altri quel che non vorreste fosse fatto a te!". Le teste a forma di cervo non piacciono a nessuno...

Vergine - I prossimi trenta giorni si prevedono mediamente positivi per la maggioranza dei nati sotto il segno della Vergine. Dopo un maggio certamente poco reattivo ai vostri desideri, tornerete serenamente alla routine quotidiana. Vi sentirete perfettamente a posto per portare in porto il vostro lavoro che è strettamente legato alle vostre ambizioni. Gli affari incominceranno la loro lenta ma continua scalata verso il successo e niente vi farà più felici di questo. Ricordatevi un piccolo omaggio al o alla partner che festeggiano con voi il compleanno. Un viaggio potrebbe completare la sorte di questo fantastico mese.

Astrologia mese di giugno, da Bilancia a Pesci

Bilancia - Mese tranquillo all’insegna del benessere e della serenità ad ogni livello e in quasi tutti i settori. Qualche volta Marte vi rende stranamente irascibili, ma grazie al vostro proverbiale buon senso riuscirete a rientrare tra le righe dell'accettabile normalità. Tutto funziona alla perfezione da metà mese in poi mentre nella parte iniziale potrebbero esserci piccoli contrasti a livello familiare o d'amicizia. Se qualche giovanissimo o qualche ultra quarantenne necessita di un lavoro, la fortuna darà loro una mano creando qualche ottima opportunità da cogliere al volo! Per qualcuno di voi, direttamente interessato, finalmente potrebbe scoccare la classica frase: “quando ci sposiamo?” Confetti in vista...

Scorpione - Mese molto fortunato per quanto riguarda il lavoro: avrete ottime proposte per ampliare e spaziare nel vostro campo ma per molti anche proposte nuove sia in Italia che all’estero. Accettatele come una sfida perché avrete sorprese a non finire, una migliore dell'altra. In campo sentimentale non tutto fila liscio come vorreste, questo è un dato di fatto purtroppo. Fate un piccolo esame di coscienza e cercate di capire dov'è che sbagliate. Magari facendovi consigliare da qualcuno più esperto oppure "che ci è già passato...". Non serve pensare a chi dare la colpa, ma come fare per sistemare le cose: auguri!

Sagittario - Sarete scombussolati da una marea di avvenimenti a metà o fine mese di giugno. Qualcosa vi cadrà addosso come un macigno all'improvviso, ma non perdete la calma. Sarete in grado di affrontare tutto senza troppi patemi d'animo, e alla fine risulterete persino soddisfatti. Attenzione! Il mese è propizio per un eventuale concepimento: un figlio ma anche la nascita di un nuovo amore sarà per voi Sagittario qualcosa di infinitamente appagante a livello emotivo. Cautela nel lavoro, soprattutto perché qualche offerta all’apparenza favolosa può nascondere un grande bluff.

Capricorno - Mese operoso in quasi ogni contesto. Sarete oberati di lavoro questo si, ma una simile situazione vi renderà particolarmente felici. il motivo? Logico, perché lavoro è uguale a guadagno e voi, se fosse possibile, fareste il bagno nei dobloni d’oro come quel famoso 'papero' personaggio dei fumetti Disney. Calma e serenità anche nella famiglia come anche nei rapporti di amicizia. Quasi sicuramente maturerà nella mente di molti di voi Capricorno il desiderio di ingrandire o migliorare la vostra abitazione. In campo sentimentale buono il periodo, anche se qualche volta dire “ti amo” potrebbe essere più dolce del sentirselo dire. Coraggio e fortuna saranno in diretta simbiosi, quindi siate tenaci e non abbiate paura di niente e nessuno!

Acquario - Il vostro mese è ancora fortunato ma voi state diventando un po’ troppo capricciosi e questo non va assolutamente bene; le stelle vi sono amiche ma se strapazzate troppo chi vi sta vicino potreste ritrovarvi a mani vuote. Siete circondati da persone che vi amano o che vorrebbero amarvi se voi lo permetteste. Guardate bene, magari tra questi c’è proprio quel grande amore che desiderate da tanto tempo. Fatevi sotto, la fortuna vi sorride ancora!

Pesci - Per voi dei Pesci questo giugno si prevede un po’ faticoso soprattutto nei riguardi della vita attiva. Vi piaceva tanto quel dolce relax in compagnia di quella splendida persona di vostra conoscenza, purtroppo l'avete persa! Ma non preoccupatevi più di tanto, è un periodo felice per l’amore anche per chi ha ostacoli nel cuore. Con il tempo e la rassegnazione tutto verrà superato senza troppe difficoltà. Molti di voi lasceranno la strada vecchia per la nuova e il traguardo sarà trovare una bellissima sorpresa. Via il pessimismo senza giustificazioni concrete. Una vita nuova vi aspetta in fondo al tunnel delle emozioni, basta che lo vogliate con vera grinta.