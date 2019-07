L'Oroscopo di sabato sottolinea con garbo e meticolosità un certo desiderio di uscire dalla solita routine, seguendo una scia fantasiosa suggerita da transiti planetari molto stimolanti. Il bisogno di vincere la letargia e di darsi al movimento è inspirato da un Urano carico di energia, che dal cielo astrologico del Toro, coinvolge anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno. Via libera all'azione quindi nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Nuovi stimoli nell'oroscopo di sabato

Ariete: se l'amore non va come dovrebbe, tenete presente che è un periodo momentaneo dove Venere transita in quadratura e rende tesi i rapporti sentimentali. Potreste sentirvi insoddisfatti e trascurati dal partner, allora che ne dite di ribaltare la solita routine organizzando una cena a sorpresa con gli amici che contano?

Toro: il vostro bisogno di stare in movimento è potenziato da un sestile di Urano e Luna che vi fa scuotere chi vi sta vicino dal torpore e dalla pigrizia.

Avete bisogno di stimoli imprevedibili e momentanei, ecco perché vorrete fare qualcosa di diverso per rendere più energica la vostra vita sociale.

Gemelli: un'influenza nettuniana molto trascendentale vi confonde le idee e alcune vostre fantasticherie risulteranno diverse da una realtà che potrebbe deludervi. La voglia di fare è tanta, dovrete solo essere più concreti, arginando alcuni pensieri ossessionanti forse provocati dall'influenza negativa di alcune persone pettegole.

Cancro: la realizzazione dei vostri progetti è in via di sviluppo e acuita da una congiunzione di Sole e nodi lunari fortunata per i desideri. In ambito lavorativo, sarete molto determinati nel coprire incarichi di responsabilità, così come accade in famiglia.

Leone: l'amore diventa più intenso per voi amici del Leone, che ospitate nel vostro segno un Marte infuocato e passionale. Alcuni impegni improvvisi vi tengono lontani dal partner e sarete costretti a rispondere a queste responsabilità inattese, ma avrete modo di recuperare in serata.

Vergine: una Luna in opposizione scatena un destino avverso che si fa sentire e intacca la vostra vitalità, rendendovi fiacchi, come privi di forze e incapaci di fronteggiare alcuni eventi negativi che si susseguono in continuazione. Cercate di raccogliere energia positiva da Marte in Leone.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto affascinanti e magnetici, voi single vi aprirete a un flirt che sfoggia la vostra capacità di sedurre con le parole.

Voi Bilancia in coppia sarete molto premurosi nei confronti del partner, anche se potreste annoiarvi un po' per via di una mancanza di stimoli che si fa sentire nella relazione.

Scorpione: l'influsso dell'astro d'argento, positivo per voi amici dello Scorpione poiché in posizione di trigono, vi rende molto sensibili e comprensivi nei confronti di coloro che soffrono. Una nuova meditazione vi farà approfondire la sfera affettiva con slancio e profondità d'animo, in modo tale da ritrovare un equilibrio più consapevole.

Sagittario: sarete molto assetati di novità poiché investiti da un influsso uraniano che sprigiona il desiderio di vivere sensazioni nuove che stimolino la vostra fantasia. Giove fortunato nel vostro cielo approfondisce una sensazione di benessere affettivo, più sensibile grazie all'influsso positivo di Luna.

Capricorno: Saturno interferisce con la vitalità del vostro Sole, poiché in opposizione, riscontrerete una certa difficoltà nel comunicare. In amore, noterete come un abisso tra voi e il partner, in ambito lavorativo vi sentirete frustrati dagli obblighi e dalle responsabilità.

Acquario: cercate di allontanare da voi una certa tristezza, che vi rende malinconici nei confronti dell'amore. Sarà per via della vicinanza lunare che vi rende ipersensibili o a causa di un Urano in quadratura che vi fa odiare la solita routine, in ogni caso cercate nuovi stimoli per reagire a queste influenze negative.

Pesci: la Luna nel vostro cielo vi rende molto sensibili e intuitivi, anche se troppo suggestionabili a causa di una spiccata immaginazione che potrebbe rendervi eccessivamente esitanti nei confronti delle nuove opportunità amorose. Credete maggiormente nelle vostre capacità, potenziando la vostra autostima.