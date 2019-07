L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì approfondisce i passaggi planetari scoprendo dei consigli utili per il raggiungimento di una serenità amorosa tanto ambita. Gli astri, seguendo il loro percorso nello zodiaco, tracciano una mappatura utile per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Plutone dal cielo astrologico del Capricorno avvia un cambiamento e nuove esperienze amorose vi attendono in coppia.

Spetta a voi adattarvi a questa mutazione, ricercando maggiore stabilità e senza rimandare oltre.

Toro: anche se in coppia sarete molto affettuosi ed emotivi per via di un influsso lunare proveniente dal domicilio della Vergine, tuttavia difenderete questo vostro senso di indipendenza sprigionato da Urano. Avete bisogno di esprimere liberamente le vostre sensazioni, con rispetto e fiducia reciproca.

Gemelli: alcuni sospetti nei confronti del partner faranno capolino nella vostra mente e vi confonderanno le idee.

Vi sentirete confusi poiché in preda al dubbio se seguire questa scia priva di fondamento o se queste sensazioni siano motivate.

Cancro: in coppia, emanerete calore umano e quest'energia positiva di sicuro riscalderà non solo il cuore del partner ma anche di tutti gli altri membri della famiglia. Siete felici e niente e nessuno potrà rovinare quest'idillio romantico e sereno.

Leone: in coppia, valutate correttamente anche le idee e le sensazioni del partner.

Facendo sempre di testa vostra e reagendo spesso in maniera impulsiva, limiterete la libertà d'azione della persona amata e ciò potrebbe poi creare degli attriti insormontabili.

Vergine: la Luna vi rende più sensibili e sentirete forte il desiderio di proteggere il partner, sprigionando un istinto comprensivo e di rispetto nei confronti dei suoi pensieri. Insieme a Venere l'astro d'argento vi da il via libera per vivere momenti davvero rilassanti e romantici in due.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro atteggiamento nei confronti delle problematiche che sorgono in coppia passa da una rassegnazione diplomatica a momenti di puro sconforto. Che ne dite di avviare un dialogo chiarificatore per il benessere di entrambi?

Scorpione: non perdete la calma se il partner non è in linea con la stessa lunghezza d'onda dei vostri pensieri. Una Luna troppo puntigliosa dalla Vergine vi rende eccessivamente impulsivi, quindi attenzione a quello che dite, potreste offendere la vostra persona amata.

Sagittario: un nuovo ottimismo e un influsso positivo vi pervade e si sprigiona anche in coppia, rendendo la vostra storia più serena. Nulla vi preoccupa in questo momento e vi sentite depositari di saggezza e ottimismo. Otterrete belle soddisfazioni grazie a questo stato d'animo.

Capricorno: le risorse energetiche non vi mancano e qualsiasi problema si presenterà in coppia, lo affronterete con coraggio e con un atteggiamento realistico che vi fa onore.

Fate bagaglio delle esperienze passate, vi saranno di sicuro utili attualmente per migliorare la coppia.

Acquario: nella relazione a due, cercate di essere più diplomatici. I transiti planetari non sono dei migliori per voi amici dell'Acquario ma almeno la storia scorre in barba delle incomprensioni e degli attriti. Allora occorrerà maggiore pazienza, in attesa di un periodo migliore.

Pesci: alcune perplessità mettono in dubbio il vostro modo di amare e sarete alquanto perplessi, indecisi se ascoltare il consiglio di un Nettuno troppo surreale o seguire un sesto senso lunare che quasi vi sfida ad approfondire gli atteggiamenti del partner in maniera più severa. A voi la scelta.