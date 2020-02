L'oroscopo di domenica 16 febbraio approfondisce la sensibilità e il magnetismo di una Luna presente in Scorpione. L'astro d'argento infatti parla di sé puntando sull'emotività di ciascun segno zodiacale e in casa astrologica ottava apre la porta a un mondo molto misterioso e introspettivo. Il Sole invece, dal domicilio astrologico dell'Acquario, punta un riflettore sulla vitalità e la capacità di affermare il proprio io con maggiore audacia e fermezza.

Correnti emotive dirompenti nell'oroscopo di domenica

Ariete: Venere nel segno sprigiona una brama di piacere agli altri ma Giove in quadratura limita questo edonismo, gettando un'ombra sul desiderio e puntando l'attenzione più sul bisogno di essere amati. Le stelle consigliano di ampliare la vostra visuale, senza focalizzarvi troppo su di voi ma valutando una ricerca del piacere che non rasenti l'egoismo.

Toro: un po' eccentrici e fuori dal comune, subite l'opposizione della Luna con il vostro Urano che sprigiona cambiamenti di umore ed eccessivo nervosismo.

Il desiderio di rivoluzionare la solita routine è forte, ma puntate pure sull'intelligenza mercuriana che dai Pesci cerca di rendere il tutto più lucido e introspettivo.

Gemelli: Venere e il Sole sorridono all'amore e rinnovano un po' tutte le sfere vitali. Ampliate i vostri contatti voi che siete single, la solitudine non vi si addice. Dovete lottare per ottenere la felicità ambita anche voi che siete in coppia, con maggiore grinta e determinazione.

Cancro: correnti emotive navigano nella vostra interiorità e le sensazioni in amore sono molto intense. Cercate però di non tenervi tutto dentro. Magari esternate gradualmente queste emozioni, altrimenti rimarrete in un atteggiamento troppo dirompente e a tratti vittimista.

Leone: attenzione a non ripetere gli errori del passato. Forse una situazione amorosa può essere sbloccata da un ritorno di fiamma, ma dovete perdonare i torti subiti e incanalare questa nuova energia nel verso giusto, quello che fa crescere con maggiore consapevolezza.

Vergine: alcune situazioni amorose sono alquanto tese ma bando alla malinconia. Venere promette splendidi momenti a due poiché a breve l'amore sta per rifiorire. Le sensazioni sono un po' arrugginite, quindi valutate anche l'idea di chiudere una storia che non va più come dovrebbe. Chiedetevi perché potete vivere anche senza lui/lei.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Plutone e Giove in quadratura causano insoddisfazione e siete molto desiderosi di dimostrare a voi stessi che valete. Il consiglio degli astri è quello di amarvi per quello che siete e che fate, senza escogitare metodi contorti per celare le sensazioni che provate.

Scorpione: la Luna transita ancora nel segno e si colora di sfumature affascinanti e misteriose. Magnetici e molto sensibili, entrate nella testa della persona amata o di persone conosciute da poco, che di certo non riescono a resistere a tanto sex appeal. Esprimete le sensazioni che provate con maggiore fiducia in voi stessi.

Sagittario: una grande forza di volontà viene elargita da Marte nel segno che facilita anche il realizzarsi di incontri amorosi positivi. Attenzione a Mercurio dissonante che vi priva un po' di quella loquacità che vi è consona. A tratti poi cambiate di umore e passate da un atteggiamento gioioso a uno imbronciato.

Capricorno: la Luna in sestile astrologico punta un riflettore sull'emotività e insieme agli astri presenti nel segno le sensazioni diventano quasi esplosive. Aleggia di fondo una certa insoddisfazione, forse dovuta al fatto di voler trasformare la sfera amorosa in qualcosa di più grandioso. Lo sforzo e la disciplina non mancano per concretizzare i sogni. Giove fortunato è dalla vostra parte.

Acquario: il Sole regala una nuova forza che fa dire anche di no agli altri, pur di portare avanti le vostre convinzioni con fiducia. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi, forse dovete prendervi una pausa di riflessione per riordinare i pensieri al meglio.

Pesci: sono previsti splendidi incontri amorosi per voi e Mercurio ne è garante. Se siete in attesa di ritorni d'amore, questo è il momento giusto per ricevere una sorpresa gradita. La vicinanza di Venere esorta a sognare ma dovete prendere una decisione su una storia in bilico. O dentro o fuori.