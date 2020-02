L'Oroscopo di domani 26 febbraio lascia presagire un quadro astrale vantaggioso per l'Acquario che potrà fare affidamento sulla protezione di Urano, ma anche per i Pesci, che stanno vivendo un momento interessante per quanto riguarda i sentimenti. Recuperano i Gemelli, confuso il Cancro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di mercoledì 26 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero del 26 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: sono giorni importanti per il segno, le prossime 48 ore infatti offriranno la possibilità di costruire delle basi solide in ambito lavorativo in vista di una primavera vantaggiosa e ricca di opportunità. Tuttavia qualcuno potrebbe accusare un lieve calo di energie, vivere qualche momento di nervosismo e tensione. Cautela in amore meglio adottare un atteggiamento più rilassato ed evitare di sfogare la propria tensione sul partner.

Toro: un oroscopo vantaggioso per il Toro durante queste giornate conclusive del mese di febbraio. Sono momenti vantaggiosi per l’ambito lavorativo, all'interno del quale si potranno riscuotere importanti soddisfazioni, ma soprattutto in amore dove qualcuno potrebbe ricevere la proposta da tempo attesa. Incontri favoriti per i single. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: saranno giornate di recupero per il segno che dopo un inizio dell’anno leggermente sottotono si prepara a ritrovare la serenità e sbrogliare alcune situazioni difficili.

Da qui all'inizio del mese di marzo si potranno superare brillantemente alcune delle incomprensioni nate in amore o in ambito lavorativo. Il segno ricarica le energie e ritrova la spensieratezza, questo lo aiuterà a porsi in modo più amabile nei rapporti interpersonali, favorendo i chiarimenti.

Cancro: l’oroscopo di mercoledì 26 febbraio lascia presagire una giornata un po’ confusa, durante la quale non mancheranno i momenti di tensione è fastidio.

Consigliaste quello di rimandare le decisioni e chiarimenti all’inizio del mese di marzo quando le stelle saranno più favorevoli. E senti non è comunque un momento negativo per l’amore, le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero liberarsi importanti per il futuro, perché si cerchi di mantenere la situazione sotto controllo.

L'oroscopo del giorno 26 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: dopo le fatiche e le tensioni dei giorni precedenti finalmente si apre per il segno un momento di recupero. La giornata di mercoledì 26 febbraio si rivelerà interessante dal punto di vista lavorativo e porterà a buone soluzioni.

Qualcuno potrebbe firmare degli accordi o avviare nuove collaborazioni che porteranno ad ottimi risultati entro la fine del mese di aprile. Recupero in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: un oroscopo molto positivo protegge il segno durante le ultime giornate di febbraio, tuttavia la giornata di domani potrebbe riservare delle agitazioni in ambito lavorativo. Le stelle consigliano di rimandare le decisioni e gli appuntamenti all'inizio del mese di marzo quando avrete recuperato le energie e la voglia di fare. Bene la sfera sentimentale.

Bilancia: le ultime giornate di febbraio potrebbe riservare ancora qualche momento sottotono al segno che tuttavia si prepara a vivere una stagione primaverile molto vantaggiosa.

Durante le prossime 48 ore potrebbero nascere dei battibecchi all'interno dell’ambito lavorativo e della sfera sentimentale, soprattutto laddove ci sono in ballo questioni finanziarie o che riguardano la gestione della casa.

Scorpione: un oroscopo vantaggioso protegge il segno che sta vivendo un momento di grande forza ed energia dal punto di vista fisico. Tuttavia durante questo mercoledì potrebbero nascere delle problematiche, soprattutto laddove ci sono delle questioni in sospeso. Una persona di fiducia potrebbe rivelarsi per quella che è e cercare di ostacolare il vostro lavoro o di mettervi in cattiva luce, affrontate la situazione di petto senza però finire dalla parte del torto.

Previsioni astrologiche del 26 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di scacciare via dalla mente ogni pensiero negativo e pessimistico per ritrovare la voglia di guardare al futuro con ottimismo e positività. Durante le prossime 48 ore sono favorite le attività all'aria aperta, l’oroscopo consiglia di ritagliarsi qualche momento per sé, per praticare dello sport o dedicarsi alle proprie passioni. L'importante è stare lontano dalle situazioni che possono creare stress e agitazione.

Capricorno: queste giornate potrebbero riservare delle instabilità al segno per il quale restano delle situazioni da risolvere.

Le stelle sono in posizione più vantaggiosa per quanto riguarda l’amore durante le prossime giornate e il Capricorno potrà vivere forti emozioni, qualcuno potrebbe anche fare un incontro che cambierà il corso del prossimo mese. A contrario in ambito lavorativo è meglio muoversi con cautela ed evitare di esporsi più del dovuto.

Acquario: Urano apre la strada a grandi cambiamenti, con il favore di questo pianeta quella di mercoledì 26 febbraio si prevede come una giornata interessante per coloro i quali intendono mettersi in gioco, lanciare qualcosa di nuovo o trovare delle soluzioni in ambito lavorativo.

L’amore può ricoprire un ruolo decisivo e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Pesci: l'oroscopo di mercoledì 26 febbraio lascia presagire una giornata interessante per i nati sotto il segno dei Pesci che soprattutto in amore stanno affrontando un momento astrale molto vantaggioso. All'interno dei rapporti di coppia sarà possibile fare progetti per il futuro e anche i single saranno avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella. Anche per quanto riguarda il fisico e l'ambito lavorativo è un momento di grande forza, grinta ed energia non mancano e anche le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.