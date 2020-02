Le previsioni astrali del segno dell'Acquario, relativamente al mese di marzo, sono pronte a rivelare la situazione sul piano sentimentale e quella che riguarda l'ambito lavorativo e professionale.

I rapporti di coppia non risulteranno essere particolarmente positivi, sarà necessario limitare i danni e attendere tempi migliori. Situazioni delicate soprattutto per coloro che sono in rotta col partner. Mentre i cuori solitari non avranno molte possibilità di innamorarsi e non risulteranno essere particolarmente convincenti.

Il lavoro, per i nati sotto il segno dell'Acquario, risulterà nella norma e non ci saranno particolari variazioni rispetto alla consuetudine. Buone notizie relativamente all'ambito fisico e mentale.

Acquario: il mese di marzo per le coppie

L'amore nel mese di marzo non risulterà essere particolarmente fortunato, in particolare per coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Il quadro astrale prevede un peggioramento, soprattutto per le relazioni che già partivano da una situazione poco solida.

La prima settimana di marzo potrebbe essere proficua per qualche chiarimento momentaneo, ma difficilmente porterà ad una pacificazione definitiva. Cercate di limitare i danni e mettete da parte il vostro ego, ragionate principalmente da coppia e non da singolo individuo. Qualche spiraglio, se avete resistito alla bufera, si potrà aprire negli ultimi giorni del mese.

I single dell'Acquario a marzo

I single nati sotto il segno dell'Acquario non avranno molte opportunità di fare nuove conoscenze nel mese di marzo.

Gli incontri saranno prevalentemente amichevoli e non ci sarà modo di approfondire alcune situazioni. Potreste tentare qualche approccio, ma molto probabilmente non andrà a buon fine. Non avrete la forma e l'aplomb necessari per effettuare un corteggiamento in maniera fascinosa e convincente. Insomma, per quanto riguarda l'amore dovrete attendere ancora un po', ma non scoraggiatevi.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno dell'Acquario

Il lavoro nel mese di marzo sarà equilibrato e non subirà grossi scossoni. Avrete delle possibilità di ottenere qualche risultato importante, anche se non è assolutamente scontato che questo possa verificarsi. I progetti a cui tanto tenete non avranno sbocchi particolari, per la buona riuscita sarebbe meglio rimandarli a un altro periodo. Insomma, non ci sarà niente di negativo, ma nemmeno un quadro astrale particolarmente positivo.

La forma fisica e mentale risulterà essere buona, allenate entrambi gli aspetti e non avrete grosse problematiche.

Intensificate se possibile la pratica del vostro sport preferito.