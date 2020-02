Per il segno della Bilancia, questo marzo 2020 sarà pienamente proficuo solamente per quanto riguarda il lavoro, infatti saranno messi in evidenza gli affari e saranno abbastanza soddisfacenti le prospettive di trovare lavoro.

Ancora piuttosto indeciso è invece il fronte amoroso, ma ci saranno comunque dei miglioramenti e, con tanta buona volontà, l'intesa di coppia potrebbe reggere ancora per molto.

Amore e affetti

Dal giorno 6 marzo Venere si allontanerà progressivamente dalla sua opposizione al vostro segno.

Ciò significa che man mano che le giornate procederanno avvertirete l'atmosfera all'interno della vostra relazione farsi più sempre più vivace e spontanea, mentre vi renderete conto che le eventuali gelosie degli ultimi tempi sono state soltanto delle sviste, un prodotto della vostra mente. Da adesso le cose miglioreranno. Però dovrete fare assolutamente attenzione alle litigate e alle questioni irrisolte, perché dal giorno 21 Marte in quadratura potrebbe facilmente rovinare questa aria di serenità tanto agognata.

Per quanto riguarda i single, probabilmente ci saranno delle occasioni in cui avvertirete una complicità bassa con le persone appena conosciute.

Lavoro e studio

Dal 5 fino al 17 marzo Mercurio vi darà occasioni imperdibili da sfruttare al massimo, sia per quanto riguarda i progetti di lavoro, sia per chi un lavoro lo sta cercando. Le prospettive di avere un buon rendimento saranno ottime anche per quanto riguarda i guadagni.

Questi infatti saranno superiori rispetto ai mesi scorsi, e probabilmente sarete in grado di fare un investimento anche piuttosto importante, ovviamente senza eccedere. Anche i colloqui andranno a buon fine per ottenere un impiego.

L'unica cosa a cui dovrete prestare la massima attenzione saranno i progetti: tanto più cauti sarete nel gestire le situazioni, tanto più queste appariranno curate e degne di nota.

Il giorno 21 purtroppo le energie cominceranno a scarseggiare, però Saturno dal giorno 23 sarà decisamente benevolo anche dal punto di vista della maturità professionale.

Gli esami sarebbe ideale sostenerli nelle prima metà del mese, dopodiché ogni cosa avrà la massima necessità di ulteriore applicazione.

Fortuna e salute

Purtroppo Giove non sarà ottimale per la fortuna, quindi sarà necessario costruirsi da sé il proprio successo mettendoci tutto l'impegno possibile. Venere vi darà un po' di supporto, ma senza che voi facciate qualcosa deliberatamente, questo pianeta può fare ben poco. Perciò le problematiche di carattere burocratico potrebbero protrarsi ancora a lungo.

La salute sarà messa a dura prova dalle poche energie a causa di Marte e da un Saturno che, fino alla fine del mese, sarà totalmente indifferente.