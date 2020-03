Il periodo che stiamo vivendo sembra non essere molto facile. Anche l'oroscopo della settimana, dal 23 al 29 marzo, rifletterà le paure e le inquietudini che molte persone stanno vivendo in questi giorni. Ciò nonostante ci saranno situazioni positive per alcuni segni zodiacali: ne è un esempio il Cancro, che sarà molto fortunato in svariati ambiti. Altri segni non avranno la stessa sorte e si troveranno a dover fronteggiare non poche difficoltà: è questo il caso dell'Ariete e del Capricorno.

Oroscopo settimanale: da Ariete a Vergine

Ariete: la settimana dell'ariete sarà abbastanza controversa secondo l'Oroscopo. Infatti, ci sarà una difficile situazione da affrontare. La soluzione verrà trovata grazie al prezioso aiuto di un familiare con la quale avevate avuto qualche divergenza.

Toro: senza alcun dubbio la quarantena vi darà la motivazione per coinvolgere i vostri cari in attività particolari e divertenti. Sarete un punto di riferimento importante per molte persone in questi sette giorni.

L'importante sarà cercare di non deludere nessuno.

Gemelli: l'oroscopo prevede grandi cambiamenti per voi. In questo periodo avete voglia dimettervi in mostra e cercherete di farlo con ogni mezzo possibile. Le relazioni sentimentali andranno a gonfie vele ma il vostro partner avrà bisogno di parecchio sostegno da parte vostra.

Cancro: state cercando di intraprendere una nuova attività e nel corso di questo periodo la fortuna sarà con voi in molti ambiti, soprattutto in quello lavorativo.

A tal proposito, nel corso del weekend potreste ricevere una notizia che aspettavate da tempo.

Leone: nel corso di questa settimana la noia la farà da padrona. Infatti, ogni tentativo di svagarvi porterà soltanto ulteriori inquietudini e alimenterà la vostra voglia di evadere. Fortunatamente in vostro aiuto arriverà una persona molto speciale.

Vergine: il non avere rispettato le regole, anche se in minima parte, non vi farà stare tranquilli.

Una lunga chiacchierata con un familiare vi darà la soluzione su cosa fare per eliminare del tutto il senso di colpa che vi perseguita.

L'oroscopo fino al 29 marzo: da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo sembra prevedere un periodo stressante per voi. nel corso di lunedì e martedì dovrete affrontare una problematica lavorativa. Grazie al vostro carisma ed all'intraprendenza che vi contraddistingue riuscirete a risolvere tutto nel più breve tempo possibile.

Scorpione: con vostra grande sorprese in questa settimana sentirete la mancanza di alcune persone con cui abitualmente siete in competizione.

La spiegazione di questa nostalgia potrete trovarla solo scavando affondo nel vostro cuore.

Sagittario: state andando a cento all'ora e senza alcun dubbio questo vi fa sentire molto attivi. L'oroscopo prevede delle ottime notizie sul lavoro che vi faranno convincere di meritare un po' di relax nel corso del weekend.

Capricorno: tra mercoledì e sabato vi troverete di fronte ad una difficile scelta, la quale vi farà mettere in discussione molti aspetti della vostra vita. Cercate di seguire il cuore e ascoltare il meno possibile i consigli di chi vuole vedervi solo fallire.

Acquario: state affrontando un periodo pieno di cambiamenti sopratutto dal punto di vista sentimentale.

Sfortunatamente l'oroscopo prevede una delusione in arrivo per voi. Cercate di accettarla e interiorizzarla per il bene della vostra relazione.

Pesci: la vostra positività sarà sorprendente e riuscirete a coinvolgere tutti i vostri cari. Riuscirete a trovare consigli importanti da elargire a chi vi sta intorno e si fida di voi: diventerete un vero e proprio leader nel weekend.