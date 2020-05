L'Oroscopo di domani 11 maggio 2020 porta all'attenzione le nuove previsioni zodiacali per la giornata di lunedì. Dopo aver analizzato gli ultimi sei segni, adesso è il momento di scoprire come sarà il primo giorno della settimana in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In primo piano la congiunzione tra Sole e Mercurio nel segno del Toro: da sottolineare l'uscita di Mercurio dal settore del predetto segno di Terra, diretto verso il comparto dei Gemelli. Continua l'ottima influenza della Luna in Capricorno a favore dell'amore e dei sentimenti in generale, supportata dal trigono con Nettuno in Pesci e con il Sole in Toro.

A trarre vantaggio da questa splendida carta astrologica Gemelli, segno identificato al "top del giorno", grazie all'arrivo del già citato Mercurio. Altresì, ad avere ottime probabilità di trovare una giornata serena e facile da vivere i nativi in Cancro e Vergine, rispettivamente sostenuti a piene mani da Marte e Nettuno speculari positivi al 75% (media). Periodo discretamente positivo anche per gli appartenenti al segno dell'Ariete e del Toro, in questo contesto valutati a quatto stelle: per entrambi interessanti novità soprattutto nel lavoro.

Il periodo in osservazione, secondo l'oroscopo del giorno 11 maggio, non sarà troppo convincente per coloro appartenenti al Leone. In effetti i nati nel predetto segno di Fuoco, previsti "sottotono", avranno convergenze astrali negative provenienti da Marte e Nettuno (sotto quadratura da Venere e Mercurio).

Andiamo ad approfondire le previsioni zodiacali di domani, non prima però di aver tolto il velo dalla classifica stelline del giorno.

Classifica stelline 11 maggio

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi, riportando tutto fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana.

Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni compresi dall'Ariete alla Vergine. Diciamo subito che ad avere diritto a godere del primo posto in scaletta, come già anticipato, è il segno dei Gemelli, forte della presenza nel settore di Mercurio.

Molto positivo il frangente sotto analisi anche per altri due simboli astrali giudicati in giornata positiva: Cancro e Vergine, ambedue al secondo posto in classifica, valutati a cinque stelle. Stabile e ordinario il periodo per Ariete e Toro, entrambi serenamente al terzo posto nella scala di valori espressa dalle stelline quotidiane. Ultimo posto, purtroppo, per gli amici del Leone, come già visto valutati "sottotono".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Mercurio nel segno ;

: Gemelli - ; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone;

★★: Nessuno.

Oroscopo lunedì 11 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. In arrivo un lunedì 11 maggio poco convincente riguardo i settori come l'amore o la famiglia, tuttavia non da buttare.

La giornata d'inizio settimana in ambito affettivo è prevista con qualche battibecco di troppo. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore di coppia, è possibile un rinnovamento della fiducia nei confronti della persona amata. In tanti vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento unico, capace di rendere la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Single, favorevole il transito lunare nel campo del Capricorno, il che vi renderà sereni e belli carichi. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione: anche a distanza saprete tessere rapporti piacevoli e simpatici, ben accetti da tutti. Nel lavoro vi state impegnando molto per raggiungere una completa realizzazione professionale: continuate così!

Senza accelerare i tempi, arriveranno sicuramente delle belle novità.

Toro: ★★★★. Lunedì prossimo, 11 maggio, per voi del Toro non sarà troppo impegnativo, in tutti i sensi. Potrete giostrare le cose che avete messo in agenda con una certa tranquillità, tenendo conto del fatto che il periodo è si buono, ma non da "top", dunque da affrontare con un po' di attenzione. In amore il quadro astrale di oggi esprime abbastanza positività nei vostri confronti. Le stelle in parte sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda con il partner. In coppia, se nell'aria dovesse esserci qualche problema, parlatene pure con un'amicizia fidata, meglio se direttamente con la persona amata. Single, chi vorrà recuperare il tempo perduto potrà sfruttare questa giornata per fare il primo passo.

Sappiate che il cielo astrale del giorno regalerà certamente spunti per fare nuove amicizie. Nel lavoro interessanti novità in arrivo. L'oroscopo giornaliero, grazie a volontà, impegno e a un pizzico di buona sorte, indica che raggiungerete facilmente gli obiettivi prefissati. Affari e investimenti procederanno lentamente, ma alla fine si riveleranno sicuramente redditizi.

Gemelli: "top del giorno". In arrivo un lunedì dall'aspetto roseo e a tratti addirittura trionfale. Il motivo? Lo abbiamo già in parte svelato inizialmente: Mercurio farà il suo ingresso nel vostro settore, portando aria di novità e nuove opportunità non solo in campo affettivo. In amore il cielo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità, in molti casi infondendo quell'intraprendenza necessaria per realizzare sogni e desideri, ovviamente da mettere in gioco insieme al partner.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano ottime stelle: certamente gli astri hanno deciso di essere particolarmente benevoli con voi nativi. Un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto e guardare la vita con fiducia: molto presto avrete ciò che avete sempre desiderato. Nel lavoro Mercurio, in congiunzione al Sole in Toro, sarà molto favorevole. Eventuali situazioni potrebbero rivelarsi proficue per fare nuovi affari. Grazie anche a un cielo amico, lunedì sarà una buona giornata per dedicarsi alle trattative commerciali.

Astrologia del giorno 11 maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata dell'11 maggio sarà decisamente a favore, complici astri consenzienti e altamente positivi nei riguardi del segno.

In merito al settore dell'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani vede la possibilità che possano risvegliarsi in voi prepotenti curiosità o desideri repressi: l'esigenza di fare qualcosa di diverso sarà alta. Chi ha recentemente litigato con partner, famigliari o amici dovrà solo aggiungere un pizzico di senso dell'umorismo per far tornare a risplendere il sereno. Single, la tranquillità della mente in questo giorno si rifletterà anche sul corpo, regalandovi benessere e salute. Riguardo gli aspetti planetari, quest'ultimi vi invitano a manifestare chiaramente i vostri sentimenti verso colei o colui che vi fa battere il cuore. Nel lavoro coraggio e buona volontà non mancheranno. Sicuramente prenderanno il volo nuove opportunità e il settore economico potrebbe far registrare un'impennata verso l'alto.

Leone: ★★★. Che dire di questo lunedì? Certamente per voi del Leone sarà abbastanza complesso, valutato dall'oroscopo con la sigla del "sottotono". Il periodo inizierà un tantino faticosamente e in parte abbastanza incerto, anche se non mancheranno lievi soddisfazioni, soprattutto a metà o fine mattinata. L'amore, secondo quanto analizzato dall'oroscopo, vi renderà nervosi e difficili da sopportare. Discutere sarà all'ordine del giorno e spesso con il partner non riuscite trovare un giusto punto d'incontro. Single, i cuori solitari dovrebbero lasciar perdere i legami impossibili. Cercate di muovervi con calma, magari riflettendo a lungo prima di prendere decisioni importanti. Sapete bene che agendo d'impulso potreste sbagliare tempi e mira.

Nel lavoro non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete. Se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche: mettete in conto imprevisti e un po' di fatica.

Vergine: ★★★★★. Il prossimo lunedì d'inizio settimana sarà ampiamente positivo, almeno secondo quanto estrapolato dal cielo astrale del momento. Agendo con una certa intraprendenza riuscirete a imporvi abbastanza facilmente su famigliari, amici o colleghi di lavoro, senza darlo a troppo a vedere. Comunque, d'obbligo massima naturalezza. L'oroscopo di domani 11 maggio consiglia, in amore, massima fiducia in sé stessi. Riuscirete (non senza sforzo) a riconquistare il cuore della persona amata con la vostra originalità e il vostro bel sorriso.

Con l'aiuto di Nettuno, speculare positivo, alcuni del segno vivranno il seguito di una bella storia d'amore, nata forse per caso: risulterà per molti l'unica ragione di vivere. Single, potrebbe essere un giorno ottimo per gioire: una persona vi farà sentire le famose farfalline nello stomaco! In questo caso l'Astrologia, con calma, invita a non titubare, ma ad approfittare del momento. Nel lavoro, per concludere, le stelle saranno a vostro favore aiutandovi a concretizzare eventuali aspirazioni. Utilizzate al meglio sia i suggerimenti della fantasia che le esperienze avute in passato.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.