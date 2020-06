Nell'Oroscopo, il Leone è il quinto segno dello zodiaco e secondo segno del ternario dei simboli di Fuoco. Domiciliato dal Sole, questo segno zodiacale risulta molto generoso e vanitoso, anche se piuttosto dominatore nei confronti degli altri. La quinta casa astrologica a lui attribuita è quella dei figli, del piacere. Questo segno quindi ha in sé la responsabilità di procreare, ma lo fa ricercando il piacere e vivendo tutto come un gioco, facendo della passione un semplice divertimento. Di seguito le caratteristiche e curiosità del Leone.

Le origini del Leone

Il mito associato al segno del Leone è la prima fatica di Eracle: il leone di Nemea.

Si narra che questo leone, figlio di Ortro e di Echidna, terrorizzava e divorava gli abitanti della città di Nemea. Invulnerabile al ferro e al fuoco, questo mostro viveva in una caverna munita di due uscite. Così Eracle iniziò dapprima ad attaccare la belva con l’arco e le frecce, ma senza risultato. Poi provò con una clava, inducendolo a entrare nella caverna e tappandone con un macigno l’altra uscita. A questo punto, ricorse alla forza bruta e lottò contro la belva, soffocandolo con le braccia e premendo sul plesso solare con le ginocchia. Una volta morta, la bestiale creatura fu scorticata da Eracle che si rivestì della sua pelle, poi svuotò il cranio dell’animale e se ne servì da elmo. Zeus per ricordare l’impresa, assunse il Leone tra le costellazioni.

La personalità del Leone tra esuberanza e vitalità

Il Leone nell’oroscopo è un segno zodiacale di Fuoco e nasce nel pieno dell’estate, così la sua vitalità raggiunge le vette più elevate. Audace e di solito molto prestante fisicamente, questo segno ha bisogno di primeggiare, di soddisfare la sua spiccata fiducia in se stesso affermando la sua volontà con orgoglio.

Da vero protagonista della scena, ama stare al centro dell’attenzione e guai se gli altri non lo adulano e lo ammirano. Egli ha bisogno di tornare sempre alla ribalta e diventa quasi irrazionale poiché spinto da un ottimismo che fa supervalutare la sua personalità, spingendolo a divenire temerario e talvolta sottovalutando le circostanze in maniera surreale.

Egli infatti non teme le avversità e le affronta anche con la forza, divenendo in alcuni casi rude e violento.

Leone: curiosità sul modo di amare

Il Leone quindi ricerca l’amore come fonte di affermazione di se stesso e per soddisfare la sua brama insaziabile di piacere. Estroverso e passionale, per lui l’amore diventa un gioco che va vissuto con divertimento. Proprio come il re della foresta che lotta per la sopravvivenza, questo segno molto ambizioso caccia le sue “prede amorose” per saziare la sua voglia di dominare e di soddisfare i suoi istinti passionali. Gli appetiti sono incontrollabili e spesso in amore egli diventa presuntuoso, poiché deve essere il partner ad adattarsi a lui e non lui alle circostanze.

Ma se si innamora per davvero, risulta molto fedele e rispetta le tradizioni familiari. Ama con generosità ma non resiste alle adulazioni, quindi può essere sedotto con facilità per poi essere ingannato. Nel caso di una delusione sentimentale, il Leone difficilmente chiede aiuto e ricorre al suo orgoglio che gli fa leccare le ferite in solitudine e con grande forza d’animo.

Il Leone e il lavoro

Tutto quindi gira intorno al mondo del Leone, il cui potere lo accende di una fiamma ambiziosa e orgogliosa. Ecco che questa voglia di essere sempre al centro dell’attenzione fa sì che nascano sotto questo segno degli importanti registi, attori che trovano le loro conferme negli applausi degli spettatori.

L’attitudine al comando del Leone fa sì che gli si addicano anche occupazioni legate alla Borsa, lavori in banca o carriere politiche. Tra i difetti di questo segno si riscontra il loro atteggiamento spesso collerico e arrogante, una megalomania spiccata che lo rende tiranno poiché bramoso di affermare la sua superiorità anche autosuggestionandosi nei confronti di una realtà che non accetta.