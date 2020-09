Le previsioni astrologiche sull'amore, per la settimana dal 14 al 20 settembre, favoriscono i segni di Fuoco grazie a Venere nel Leone e a Marte che continua la sua corsa nell'Ariete. L'amore si esprimerà in modo spontaneo e frizzante: con Mercurio in Bilancia i presupposti per far nascere delle coppie ufficiali ci sono tutti. Vediamo ora l'Oroscopo segno per segno.

Previsioni super positive in amore per i Gemelli

Ariete - Siete tra i protagonisti della settimana. In amore tutto vi è concesso sempre tutto e ancora di più sarà in questo periodo con Venere super favorevole. Marte invece, in moto retrogrado, potrebbe rendervi ancora meno pazienti del solito: qualcuno che vi interessa, infatti, si farà desiderare.

Toro - A voi che amate la stabilità, Venere dissonante suggerisce di lasciarvi andare e di fare qualcosa d'insolito. Per qualcuno potrebbe essere una breve fuga dal partner, una tentazione irresistibile a cui potreste cedere senza pentimento. In pratica, tradimento in arrivo.

Gemelli - Le previsioni per voi dicono che il periodo scorre davvero senza problemi. Venere e Mercurio favoriscono anche i nuovi incontri e per quelli già in coppia parlano di un momento ottimo per la comunicazione con il partner. La passione va a gonfie vele!

Cancro - Mercurio in posizione critica vi rende un po' intolleranti e poco lucidi, per cui potreste accusare il partner di errori o di comportamenti sbagliati, che invece non ha commesso.

Per le donne del segno il consiglio è di occuparsi del guardaroba: c'è bisogno di fare qualche cambiamento e di renderlo più stuzzicante.

Previsioni della settimana: il Leone è romantico

Leone - Le previsioni di questa settimana iniziano bene da lunedì, con una bella Luna nel vostro segno che unita a Venere vi renderà super romantici.

Marte retrogrado vi appoggia, anche se vi rende poco fantasiosi dal punto di vista della passione: il partner, però, non si lamenterà troppo.

Vergine - Per voi della Vergine le previsioni sull'amore parlano di un periodo piuttosto neutro. Se qualcuno, però, sta vivendo un amore clandestino, tutto procede bene: avete anche più possibilità del solito di potervi incontrare.

Bilancia - I nativi in coppia stabile sono sfidati da Marte e dai pianeti lenti, anche se la gestione di un'eventuale crisi sarà fatta nella maniera migliore grazie all'appoggio di Mercurio. Venere vi rende fascinosi e sensuali: quelli di voi liberi avranno modo di vivere un'avventura con qualcuno che è già impegnato: è il sempre stuzzicante gioco delle parti.

Scorpione - Venere in posizione dissonante accentua il vostro lato anticonformista. Se siete in coppia avrete voglia di rinnovare il vostro rapporto. Se siete single le previsioni parlano di una settimana da vivere all'insegna dell'allegria, senza pensieri, senza farvi troppe illusioni e senza troppo impegno.

Sagittario - Siete anche voi tra i segni favoriti nelle previsioni di questa settimana.

Tra Marte, Venere, Mercurio c'è tanta carne al fuoco e tanta voglia di esprimervi senza troppi freni. Il vostro entusiasmo, infatti, sarà a mille: fate solo attenzione a dosare le vostre energie. La passione procede benissimo.

I Pesci si lamentano della routine

Capricorno - Mercurio vi rende un po' musoni e poco comunicativi. La settimana non è il top per voi per quanto riguarda l'amore. Marte in posizione retrograda potrebbe farvi cadere in un abbaglio oppure in un colpo di fulmine, chi lo sa!

Acquario - Ci sono alcune novità in arrivo e riguardano qualcuno che vi interessa e che vive lontano da voi. Le previsioni parlano di una settimana all'insegna del dinamismo, della voglia di uscire, di vedere gente, di conoscere anche nuove persone.

La passione è fantasiosa al punto giusto.

Pesci - Per voi l'accento è tutto sul rapporto di coppia, di cui non dovreste lamentarvi. Certo, il periodo è un po' fiacco e quindi vi sentite insoddisfatti. Al momento, però, dovete accontentarvi di vivere la vostra routine quotidiana senza troppe emozioni, anche se questa per voi sembra sempre una missione impossibile.