Martedì 27 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale Nettuno con la Luna stazionare sui gradi dei Pesci, mentre Marte sosterà nel segno dell'Ariete. Mercurio col Sole permarranno in Scorpione, così come Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. In ultimo, Urano proseguirà l'orbita in Toro come Venere continuerà il domicilio in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. Dopo alcune giornate dedite ai progetti professionali, ecco che la verve sotto le lenzuola potrebbe tornare ad essere protagonista del loro martedì nativo: il partner apprezzerà queste ritrovate attenzioni.

2° posto Pesci: risultati professionali. Le prime due decadi del segno, che hanno lavorato alacremente nelle scorse settimane, avranno ottime chance di scorgere qualche risultato degno di nota in queste 24 ore, che sarà un toccasana per il loro entusiasmo.

3° posto Vergine: affettuosi. Il secondo segno di Terra, nella giornata di domani, riuscirà probabilmente a dimostrare con estrema naturalezza i sentimenti che prova verso l'amato bene, il quale ricambierà col lo stesso trasporto emotivo.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Col duetto Sole-Mercurio in quadratura unito alla retrogradazione uraniana, i nati Leone potrebbero rendersi conto che la giornata non sarà la migliore per premere sul pedale dell'acceleratore nei progetti lavorativi, il che gli farà assumere un mood attendista.

5° posto Sagittario: focus sui figli. Martedì in cui la terza decade dei nativi sarà, c'è da scommetterci, focalizzata sull'educazione dei figli, che sarà motivo di dialogo col partner per fissare nuove regole adatte alle nuove circostanze famigliari.

6° posto Cancro: hobby. La voglia di divertimento potrebbe farsi pressante in questo martedì, i nati Cancro sceglieranno di allontanare ansie e problematiche del quotidiano ''rispolverando'' qualche vecchio hobby a cui dedicarsi anima e corpo.

7° posto Ariete: taciturni. 24 ore in cui il primo segno zodiacale non avrà probabilmente voglia di comunicare con gli altri, specialmente nel settore professionale in cui eviteranno volontariamente di cimentarsi in dialoghi extra-lavorativi.

8° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nati Gemelli potrebbe non essere dei migliori domani, in quanto i Luminari d'Acqua in primis tenderanno a scombinare le carte nelle faccende di cuore, mettendo i nativi alle prese con emozioni altalenanti.

9° posto Bilancia: revisioni comportamentali. Venere al giro di boa in Vergine e Nettuno in retrogradazione nei Pesci spingeranno, con ogni probabilità, i nati Bilancia a cambiare alcuni comportamenti nell'ambiente familiare, cercando meglio di comprendere maggiormente i bisogni degli affetti cari.

Ultime posizioni

10° posto Toro: fiacchi. La quadratura marziale unita al transito lunare non saranno i migliori sponsor di questo martedì, dove i nati Toro potrebbero trovarsi alle prese con uno scarno bottino energetico, che li renderà oltremodo svogliati.

11° posto Acquario: amore flop. La Bianca Signora di Terra in trigono ai pianeti generazionali sarà probabilmente la fautrice di di qualche nota di nervosismo nel menàge amoroso dei nati Acquario.

Sarà bene mantenere la calma evitando di rispondere a tono al partner, in modo da non inasprire ulteriormente i toni.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Giornata di fine ottobre ideale per prendersi un giorno di ferie in casa Capricorno, in quanto i nativi saranno presumibilmente soggetti a gaffes di ogni tipo, a causa del duetto Sole-Mercurio in scomoda posizione.