L'oroscopo di venerdì 28 gennaio 2022 è pronto come sempre a rivelare le previsioni zodiacali del giorno. In questo caso ad essere analizzata sarà la giornata di venerdì, interfacciata ai sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Come sappiamo ad essere compresi nel filotto dei primi sei sono i seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Chi tra questi appena nominati avrà il pieno consenso delle stelle? Andiamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 28 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 28 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 gennaio al segno dell'Ariete predice un venerdì normale. In amore, la presenza armonica di Venere in Capricorno vi farà sentire appagati, non ci sarà nulla di nuovo che possa competere con ciò che di magico già state vivendo in questo periodo della vita. Se ci pensate bene, capite che è così: siete convinti e felici di vivere il vostro rapporto in perfetta armonia con il partner di sempre. Single, il vostro asso nella manica, in questo giorno, sarà la curiosità unita alla voglia (tanta!) di conoscere o saperne di più su una persona che attualmente avete a cuore.

In altri casi invece, periodo bellissimo per iniziare a prenotare la prossima vacanza, andare in un posto nuovo, tutto da scoprire. Invece, chi non può prendersi il lusso di un viaggio, potrà trovare ugualmente un ottimo diversivo in un nuovo hobby. Nel lavoro, tutto procede a gonfie vele e non avete di che lamentarvi. I guadagni sono discreti, in alcuni casi anche superiori alla media.

Visione positiva per il futuro.

Toro: ★★★. Questo venerdì si presume possa essere un po' sottotono. Sole e Saturno litigano col vostro segno e voi, presi nel mezzo, non sapete più come muovervi. È dura farvi ragionare anche quando è quasi certo che in qualcosa state sbagliando. in amore, alcune regole o decisioni prese dal partner vi staranno un po' strette, ma in alcuni casi dovrete arrendervi, senza discutere troppo.

Single, calma e cautela saranno le parole chiave della giornata. Avvertite il bisogno di restare in silenzio per valutare e preparare progetti per il futuro. In parte quasi tutto intorno a voi continuerà a essere caotico e malinconico, come sempre. Prendetevi una giornata d'intervallo, di resilienza, il che non vi farà certo male, anzi, vi sarà utile per riflettere e mettere ordine in alcuni settori della vostra vita. Nel lavoro, un cielo nuvoloso vi fa pensare e ripensare ad alcune situazioni che vi preoccupano. Non vorreste mai mettere a repentaglio i vostri interessi economici, sapendo a ragione che ci potrebbero essere colleghi di cui non vi fidate assolutamente.

Gemelli: ★★★★. Giornata routinaria da prendere così, come viene viene.

In amore, le stelle vi regaleranno forse piccoli, pur sempre ben accetti, dolci momenti romantici da vivere con il partner. L'intesa in alcuni frangenti tornerà ad essere splendente: dopo giorni di tensione ritroverete nuovamente quel feeling che pensavate stesse scemando. Perciò sarete premurosi e più attenti del solito ad ogni bisogno della persona amata. Single, in arrivo un venerdì con gli influssi positivi, adatti per prendersi cura di voi stessi, del corpo ma anche della mente e dello spirito. Siete in buona forma fisica e, con l'aiuto delle stelle, lo sarete ancora di più utilizzando al meglio le vostre energie. Se volete migliorare, magari perdere peso o curare l'alimentazione per motivi particolari, disponete di forza di volontà e costanza necessari a tale scopo.

Nel lavoro, qualche idea nuova sarà l'occasione giusta per portare a compimento un progetto: presto arriverà il momento di raccoglierne i frutti.

Oroscopo e stelle di venerdì 28 gennaio

Cancro: 'top del giorno'. Giornata indicata al top, soprattutto per i sentimenti: avrete modo di assaporare le gioie dell'amore che il partner senz'altro potrà farvi vivere. Riscoprire il piacere di fare le piccole cose insieme è come creare contesti fantasiosi per momenti teneri: programmate pure qualcosa di molto speciale. Single, insomma è il vostro giorno e lo sarà in tutto e per tutto, specie nella prima parte della giornata. Otterrete esattamente quello che desiderate, centrerete tutti gli obiettivi. Sarete molto espansivi e disponibili con le persone a voi care, l’umore sarà al massimo e favorirà anche il vostro cuore.

Potreste avere delle nuove occasioni per fare incontri molto interessanti. Nel lavoro, avrete la possibilità di recuperare o di trovare ottime soluzioni in merito ad una situazione che vi dà ansia e qualche difficoltà.

Leone: ★★★★★. Venerdì portatore di una bella novità, come pure probabile l'arrivo di una buona notizia. In amore, largo alla fantasia: i vostri orizzonti si ampliano a dismisura, avrete voglia di condividere sogni ed emozioni con le persone che più amate al mondo. La giornata sarà ideale per programmare una fuga romantica con il vostro partner, da fare appena il periodo lo permetterà. Il pianeta dell’amore sarà assolutamente dalla vostra parte. Molto bene quindi per le vecchie coppie e per le nuove: ci sarà equilibrio e soprattutto tanto romanticismo.

Single, vi sentirete stranamente vogliosi di qualcosa di diverso dal solito, di stuzzicante, che vi permetta di uscire dalla routine quotidiana. E le stelle non soltanto vi spingeranno in questa direzione, ma vi offriranno anche molte opportunità per esaudire questo desiderio di novità. Potreste incontrare persone diverse da quelle che siete abituati a frequentare. Nel lavoro, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche una piccola occasione per soddisfare il vostro ego.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 28 gennaio, vede abbastanza positivo il campo sentimentale. È vero, non si può solo campare d'amore ma sicuramente la serenità affettiva aiuta molto, concedendo di andare avanti e vivere con maggiore leggerezza i vari problemi della vita quotidiana.

Così con Venere in aspetto armonico al segno, vivrete momenti magici col partner. Ottimo il rapporto anche con le persone che più vi piacciono, amici e colleghi compresi. Single, avrete la possibilità di crescere oltre le limitazioni della mente; la vostra sfida già da ora è quella di trovare nuove idee, possibilmente originali, magari anche nuovi stimoli, in modo da arrivare a sanare situazioni traballanti. Alcuni rapporti intanto si riveleranno meno attraenti o invitanti del solito: pazienza, passate oltre... Molta socievolezza con gli amici, come pure con il mondo circostante: usate la loro compagnia per svagarvi, perché sarete stimolati da qualsiasi cosa esula dalla routine quotidiana. In ambito lavorativo potrete avere un grande successo se continuate a portare avanti progetti innovativi e all'avanguardia.

Grazie a Mercurio, il periodo vi renderà molto comunicativi e brillanti.

