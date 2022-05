L'oroscopo di lunedì 2 maggio prevede un Gemelli in risalita dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna che passa nel suo cielo, mentre Mercurio permetterà risultati migliori al lavoro per la Bilancia. Sagittario avrà bisogno di confidarsi con qualcuno che possa dargli una soluzione ai suoi problemi, mentre Vergine potrebbe essere poco tollerante al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 2 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 2 maggio 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che passa in sestile dal segno dei Gemelli, la settimana inizierà con il sorriso per quanto riguarda l'amore.

Single oppure no, la stagione degli amori inizierà ora e sarà sicuramente piena di bellissimi momenti. Sul fronte professionale avrete modo di mettere in pratica le vostre idee, anche se sarà meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Toro: cielo che rimane ottimo in amore secondo l'oroscopo di lunedì 2 maggio. Venere in sestile vi farà sentire a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale non avrete nulla da temere al momento per i vostri progetti, con Giove e Marte in sestile che vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: Mercurio nel segno vi aiuterà a recuperare lucidità non solo al lavoro, ma anche in amore.

Inoltre potrete contare sulla Luna nel segno questo lunedì, che sarà sicuramente di grande aiuto per risalire e avere una relazione più affiatata. Sul fronte professionale evitate quelle idee al momento insostenibili e difficili da realizzare. Avete bisogno di recuperare terreno e ottenere risultati nel breve tempo, che vi sarà più utile.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato stabile in questa giornata. Sarete abbastanza divertenti e brillanti nei confronti della vostra fiamma, da vivere momenti sereni e anche romantici. Se siete single con il giusto atteggiamento potreste riuscire a fare colpo. Nel lavoro testa bassa e datevi da fare con i vostri progetti, perché su alcuni siete anche in ritardo.

Voto - 8️⃣

Leone: dopo un weekend disastroso soprattutto in amore, in questa giornata di lunedì avrete modo di rifarvi grazie alla Luna che passa in sestile. Certo, i rapporti con l'anima gemella non saranno così affiatati, ma sarà comunque possibile concedersi qualcosa in più. Sul fronte professionale Mercurio sarà in sestile e con il tempo e il costante impegno potrebbero arrivare risultati incoraggianti. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana inizierà molto male per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di lunedì 2 maggio, oltre a Venere opposta, ci sarà anche la Luna in quadratura e in amore non ci sarà verso di sentirsi a proprio agio con il partner. Per quanto riguarda il lavoro la situazione non è rosea, proprio per questo sarete meno tolleranti e inizierete a mettervi sotto per cercare di recuperare, per quanto difficile possa essere.

Voto - 5️⃣

Bilancia: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. L'aiuto della Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi permetterà di regalare un’emozione in più alla vostra anima gemella. Se siete single quello che provate per la persona che vi piace è vero, dunque provate a farvi avanti. In ambito lavorativo Mercurio porterà idee interessanti e con l'aiuto di Saturno potreste riuscire a concludere qualcosa. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata tranquilla in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo vi metterà a vostro agio ancora una volta e dalla vostra relazione di coppia potrete ancora ottenere tanto. Se siete single la giornata potrebbe regalarvi nuovi incontri e momenti da batticuore inaspettati.

In ambito lavorativo l'aiuto di Giove e Marte vi sta permettendo di raggiungere grandi risultati. Siate fieri di quanto fatto finora con i vostri progetti, ma ricordatevi che ci sarà ancora tanta strada da fare. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio in cattivo aspetto non sarà di certo di grande aiuto. L'unico vero sostegno arriverà da Saturno, in sestile dal segno del Sagittario, ma in ogni caso non potrete raggiungere risultati di chi ha più esperienza e conoscenza di voi. Per quanto riguarda i sentimenti avrete bisogno del partner più di ogni altra cosa. Tuttavia Luna e Venere sono contro di voi e se vorrete provare a risolvere i vostri problemi con il dialogo dovrete guardare il partner dal basso verso l'alto, e non il contrario.

Voto - 5️⃣

Capricorno: Marte, Giove e Nettuno saranno vostri alleati sul posto di lavoro in questa giornata. I vostri progetti andranno avanti senza troppi imprevisti, proprio per questo sarà importante darsi da fare e portarsi avanti con il lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà il pianeta Venere a ravvivare la vostra relazione sentimentale, mentre se siete single vi renderà romantici dinanzi la persona che vi piace. Voto - 9️⃣

Acquario: settore professionale positivo in questa giornata, la situazione lentamente sta migliorando. Mercurio e Saturno in buon aspetto vi permetteranno di distinguervi dagli altri e a farvi notare per le vostre abilità: lentamente potreste ottenere risultati sempre migliori.

In amore la Luna in Gemelli porterà intesa e passione con il partner, mentre se siete single potreste fare incontri piuttosto fortunati. Voto - 9️⃣

Pesci: settore professionale un po’ scricchiolante a causa di Mercurio. Alcuni dei vostri progetti potrebbero non essere perfetti come pensate dunque, finché siete in tempo, controllate dove potete migliorare. Per quanto riguarda i sentimenti la settimana potrebbe non iniziare al meglio con il partner a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante Venere è ancora nel segno ed è normale a volte litigare. Non siate troppo permalosi, mantenete un certo ottimismo e non avrete nulla da temere. Voto - 7️⃣