Il mese di settembre 2022 vede come Oroscopo dello Scorpione una complessità di situazioni: dall’indipendenza sempre più vicina alle questioni sentimentali abbastanza turbolenti. Ci sarà una forte volontà di costruirsi da soli il proprio futuro e cercare di essere sempre più in forma dal punto di vista fisico. Ogni sacrificio sarà obiettivamente voluto per dei fini più grandi, mentre avrete molto di più a che fare con lo sport.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno dello Scorpione di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

Il mese di settembre 2022 potrebbe portare al vostro segno molti scombussolamenti affettivi, ma quello più importante probabilmente riguarderà quello amoroso.

Con il partner potreste avere una situazione di stallo, che se non sarà adeguatamente smossa con qualche novità potrebbe portare a una separazione o comunque a un periodo di allontanamento. Con i familiari, invece, sarete molto accondiscendenti grazie agli influssi di Venere, così come con le amicizie più strette. I single dovrebbero cercare di stare un po’ per conto loro, evitando di intavolare relazioni che poi potrebbero non essere come se le aspettavano. È tempo di sviluppare e coltivare l’amore per se stessi.

Lavoro

Anche sul lavoro la solitudine potrebbe dare i suoi frutti. Lavorare in solitaria e senza l’intervento di una squadra, che possa in qualche modo collaborare con voi, potrebbe essere un incentivo a fare meglio e a costruire la propria carriera senza contare su nessuno.

Secondo l’oroscopo i risultati di qualche affare saranno sicuramente a portata di mano e i meriti saranno del tutto vostri, e nessuno potrà "rubarvi" i vostri momenti più belli e spensierati. Con una squadra di lavoro potreste andare incontro a delle tensioni che in questo momento potreste benissimo evitare. I compromessi al momento potrebbero non funzionare a dovere, perciò parlarne potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione.

Fortuna

La fortuna del mese di settembre 2022 propenderà verso una situazione di indipendenza sempre più forte e che non conoscerà ostacoli. Sicuramente un fattore determinante saranno i guadagni sempre più remunerativi e la prospettiva di vivere finalmente da soli, se ancora non lo avete fatto. L’attività fisica potrebbe incrementare davvero in modo considerevole, così come una salute che al momento si sta dimostrando sempre più inscalfibile. Avrete delle risoluzioni efficaci con qualche problema burocratico o comunque uno qualsiasi che in questo momento vi ha dato un po’ di filo da torcere.