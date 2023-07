Secondo l'oroscopo del fine settimana 22 e 23 luglio 2023, la fortuna giocherà a favore del segno del Leone e dei segni di fuoco. Ci saranno delle eccezionali novità per il segno del Sagittario, e la creatività sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Vergine.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni del weekend per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna 22-23 luglio: Leone al 'top'

1° Leone: l'aura di fiducia che ispirate in questo momento potrebbe essere davvero ottima per poter stringere qualche alleanza sul posto di lavoro per velocizzare la vostra scalata al successo, secondo l'oroscopo.

Avrete le due serate a vostra completa disposizione per fare pause o per divertirvi al massimo. Le energie saranno ancora molto prolifiche.

2° Vergine: avrete molta creatività in questo periodo, ma sfruttarla dipenderà unicamente da voi. Questo fine settimana sarà inaspettatamente vantaggioso per alcuni tratti del vostro lavoro che verranno progressivamente migliorati, anche grazie alla voglia di relazionarvi con la vostra squadra in modo molto più amichevole.

3° Acquario: facilitare i vari compiti per la squadra di lavoro non solo vi metterà in una posizione di vantaggio, ma anche la stima che gli altri avranno di voi potrebbe aumentare in modo significativo. Secondo l'oroscopo fare qualche pausa in più non guasterà nessun progetto che avete in corso.

4° Sagittario: questo fine settimana potrebbe riservarvi delle belle sorprese sul piano economico e la squadra di lavoro finalmente sarà molto giusta con voi, dandovi quelle ricompense che avete atteso da molto tempo a questa parte. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche momento in cui penserete allo shopping.

Intesa con i colleghi per Ariete

5° Cancro: ritornare a sentirvi freschi e liberi potrebbe darvi non solo l'opportunità di avere dei momenti spensierati, ma anche di rivalutare dei progetti con più attenzione e giudizio. Secondo l'oroscopo potreste trovare delle occasioni di lavoro che potrebbero fare al caso vostro se siete ancora alla ricerca di un impiego.

6° Ariete: l'intesa con i colleghi potrebbe migliorare di giorno in giorno, ma dovrete fare in modo che siate abbastanza sicuri delle ripercussioni positive che potrebbe avere sul piano della concentrazione per voi. Avrete qualche piccolo colpo di fortuna sul piano burocratico, ma anche qualche guadagno in più sul piano economico.

7° Toro: l'ambito comunicativo sul piano professionale potrebbe essere in caduta, e a meno che non riprendiate la situazione in mano alcune faccende progettuali potrebbero non essere concluse in tempo per il weekend. Avrete un po' di senso di stanchezza, ma potrebbe essere completamente ignorato in questo periodo.

8° Pesci: avrete un bel senso di soddisfazione per il vostro operato nel corso della settimana, però dovrete fare in modo che la scia di guadagni continui e non si arresti, soprattutto senza preavviso.

Fare qualche cosa che vi allieti questo fine settimana potrebbe farvi sentire più tranquilli e rilassati, secondo l'oroscopo.

Scorpione distratto

9° Capricorno: purtroppo non avrete le prospettive di guadagno che vorreste dall'ambito lavorativo, secondo l'oroscopo. Dovreste necessariamente evitare di spendere e di rimettervi in carreggiata sul lavoro quanto prima per evitare dei contraccolpi troppo difficili da affrontare.

10° Gemelli: con gli affari potreste essere alquanto impediti da situazioni che vogliono distrarvi e portarvi a sentirvi un po' svuotati. Purtroppo la creatività non sarà alla vostra portata e potrebbe essere anche un elemento che al momento potrebbe essere alquanto pesante a causa di altri impegni da sbrigare.

11° Scorpione: potreste trovare parecchie distrazioni lungo la strada che porterà ai vostri successi, dunque per questo fine settimana sarà molto più opportuno evitare il duro lavoro e concedervi una pausa degna di questo nome. Secondo l'oroscopo avrete a che fare con delle serate non esattamente positive per le finanze.

12° Bilancia: la stanchezza potrebbe darvi dei bei grattacapi e impedirvi di fare le cose con calma e raziocinio. Purtroppo ci saranno dei sacrifici da fare sul piano degli acquisti e anche le spese potrebbero aumentare. Evitare di fare qualche cosa che possa essere controproducente per il lavoro sarà doveroso.