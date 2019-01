Advertisement

Ieri 4 gennaio, nonostante la pausa natalizia che si avvia a concludersi il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] [VIDEO], il popolarissimo spettacolo televisivo condotto ed ideato da una delle protagoniste più illustri della televisione italiana, Maria De Filippi. Anche quest'ultima puntata non è stata priva di colpi di scena. A fare da mattatrice è stata, come sempre, Gemma Galgani. Infatti, secondo le ultime anticipazioni [VIDEO] [VIDEO]fornite dal sito web ''Il Vicolo delle News'', la storia tra Gemma e Rocco al momento parrebbe essersi conclusa nel peggiore dei modi, con Rocco che in puntata ha lanciato accuse pesantissime nei confronti della ''dama'' di Torino.

Ma non solo, perché le ultimissime news parlano di un ex pretendente di Gemma, Paolo: quest'ultimo pare che abbia rimpiazzato Gemma con un'altra donna.

Anticipazioni Uomini e Donne, Paolo rimpiazza Gemma, Rocco lancia pesanti accuse

La puntata inizia con un riassunto delle cose successe nella scorsa registrazione di Uomini e donne trono over, in particolare si parla di Gemma e della fine della sua relazione con Rocco, a causa di atteggiamenti poco piacevoli del ''cavaliere''.

Nel dettaglio, però, la situazione si ribalta perché è Rocco a lanciare pesanti bordate nei confronti di Gemma: ''Mi ha usato, le interessa solo stare al centro dello studio''. A buttare legna sul fuoco ci hanno pensato Tina e Gianni, da sempre ostili nei confronti di Gemma. Rocco, intanto, rincara la dose ribadendo il suo pensiero affermando che Gemma sia attratta esclusivamente dalla luce della ribalta e che di conseguenza non abbia voglia di trovare l'uomo della sua vita.

Dopo aver chiuso la relazione con Paolo, sembrava procedere tutto per il meglio per Gemma, che a distanza di poco tempo ha dovuto fare i conti con la conclusione di due relazioni. Paolo, intanto, si consola con la sua nuova fiamma, con cui ha affermato di trovarsi molto bene.

Spoiler Uomini e Donne, Angela scoppia in lacrime a causa di Tina e Gianni

L'ultimo scontro avvenuto in studio ha riguardato Angela: la donna è da sempre al centro delle polemiche a causa del suo presunto interesse per uomini facoltosi e benestanti.

In questa puntata è stata mostrata una registrazione in cui Gianni e Tina si fanno beffa di lei, ribadendo il loro pensiero. Questo ha scatenato la delusione di Angela che non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha abbandonato la trasmissione.