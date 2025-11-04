Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine della registrazione di Uomini e donne del 4 novembre, svelano che tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi c'è stato un nuovo battibecco. La tronista 22enne ha definito "pagliaccia" la collega, che di tutta risposta l'ha accusata di usare i commenti che legge sui social per andarle contro. Flavio Ubirti, invece, ha baciato Nicole Belloni in esterna ma in studio ha detto che si sente più vicino a Martina.

Continua lo scontro tra le troniste

Il 4 novembre negli studi di Uomini e donne si è parlato di nuovo della rivalità che è nata tra Cristiana e Sara dopo che Jakub ha deciso di corteggiare solo quest'ultima.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che le due troniste hanno litigato in maniera piuttosto accesa per la seconda registrazione consecutiva (è successo anche ieri, 3/11): Gaudenzi ha criticato la collega sostenendo che riporterebbe quello che si dice sui social per andarle contro, e Anania ha risposto definendola una pagliaccia.

L'astio tra le protagoniste del trono Classico non si è placato neanche quando sono state mostrate le esterne che hanno fatto con alcuni loro corteggiatori: la 22enne, in particolare, ha baciato Ernesto e poi ha discusso un po' con Federico.

L'indecisione di Flavio

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 4 novembre, Maria De Filippi si è occupata anche del trono di Flavio.

In settimana il tronista ha baciato Nicole in esterna, e le altre corteggiatrici hanno commentato il tutto sostenendo che lui avrebbe già una scelta in mente ma starebbe temporeggiando.

Ubirti, in realtà, ha ammesso che si sente molto vicino a Nicole, ma al momento la persona con la quale sente una connessione maggiore è Martina.

Ciro, che è diventato tronista la volta scorsa, era presente ma non ha mai parlato.

Gli sviluppi tra gli Over del cast

Per quanto riguarda il parterre Over, il 4 novembre è stato dato spazio alle nuove conoscenze di Gemma.

Le anticipazioni del web svelano che la dama ha eliminato Luigi e ha scelto di frequentare Roberto, a suo dire la prima persona che la incuriosisce da quando è finita tra lei e Mario.

Federico, invece, si è detto un po' deluso da Marta perché dopo quattro appuntamenti non lo ha ancora voluto baciare, e per questo sta iniziando a pensare che potrebbe non essere realmente interessata a lui.

C'è stato anche un battibecco tra Sebastiano e Arcangelo, con quest'ultimo che è stato criticato perché interverrebbe spesso per dare pareri come fanno gli opinionisti Gianni e Tina.

Agnese non c'era, ma non si sa ancora se la sua assenza è stata casuale (magari per altri impegni) o se ha deciso di lasciare il programma.