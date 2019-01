Annuncio

Gianni Sperti continua ad essere nell'occhio del ciclone dopo che in questi giorni si è presentato nello studio di Uomini e donne in una veste del tutto nuova. Lo storico opinionista, infatti, ha mostrato al telespettatori della trasmissione sentimentale di Canale 5 delle labbra decisamente diverse rispetto a quelle che aveva mostrato fino alle puntate di U&D trasmesse prima della pausa natalizia, frutto di una presunta operazione chirurgica. E il pubblico da casa e quello social si è subito accorto di questa novità, anche se qualcuno ha letteralmente esagerato, arrivando ad insultare Gianni che ha deciso di smascherarlo sul suo profilo ufficiale Instagram [VIDEO].

Le dure accuse contro Gianni Sperti dopo l'operazione alle labbra

Nel dettaglio, infatti, possiamo dirvi che le nuove labbra di Gianni Sperti sono state oggetto di discussione tra i fan della trasmissione sentimentale di Canale 5.

In molti si sono chiesti perché mai Gianni si fosse sottoposto a questo tipo di operazione, dato che aveva già delle labbra abbastanza carnose e il risultato finale mostrato a Uomini e donne in questi giorni potrebbe non essere stato dei migliori.

Ma come vi dicevamo, qualche utente ha letteralmente esagerato nei confronti dell'opinionista del programma di Maria De Filippi, insultandolo e offendendolo su Instagram, al punto che lo stesso Gianni ha pubblicato lo screen sul suo profilo ufficiale, così da far vedere a tutti il nome e l'account di questa persona che lo ha insultato in rete.

L'utente in questione rimproverava Gianni per essersi rifatto le labbra, scrivendo: 'Che caxxo ti rifai le labbra! Sei un mostro, lo capisci? Non c'è rimedio'. E poi ancora non contento del fatto che Gianni avesse ignorato il suo messaggio su Instagram, ha scritto un altro messaggio dicendo: 'Pezz i finocchio'.

Insomma un vero e proprio insulto al quale Gianni ha risposto con un 'Ti voglio bene anche io' e postando tutto sul suo profilo social, così da far fare una bella figuraccia a questa persona.

Ritorno boom per Uomini e donne su Canale 5

Nonostante le polemiche e tutte le accuse, Gianni Sperti si gode il successo di queste prime puntate di Uomini e donne [VIDEO]del 2019. La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 mantiene la sua leadership indiscussa degli ascolti, con una media di oltre tre milioni di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 22 e il 24%, con picchi di oltre tre milioni e mezzo di fedelissimi spettatori.