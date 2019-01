Annuncio

Nella seconda settimana del mese di gennaio con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', viene posta grande centralità al trio formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Il ritorno della compagna di Isaac rappresenta una novità e provoca la disperazione da parte di Antolina [VIDEO], da sempre innamorata di Guerrero. Il dottor Zabaleta ha visitato Elsa e ha spiegato che la donna è fuori pericolo per la gioia degli abitanti del paese di Puente Viejo mentre Guerrrero chiede ad Antolina di non parlare della notte d'amore.

Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino a sabato 19 gennaio svelano che Elsa è protagonista di un dialogo con Antolina in cui si può notare la rivalità delle due donne.

L'amica di Marcela chiede alla compagna di Isaac il motivo per il quale è venuta a cercare Guerrero pur dimostrandosi sicura della morte dell'uomo. Elsa, dal canto suo, si mostra euforica dopo aver ottenuto un quadro clinico positivo da parte di Zabaleta.

Elsa si riprende dopo le preoccupanti condizioni di salute

Questo retroscena provoca la disperazione di Antolina che scoppia in lacrime mentre Matias (Ivan Montes) fa una scoperta inaspettata sul conto di Elsa in quanto viene a sapere che la donna è stata rapita dal fratello Jesus. Isaac, dal canto suo decide che è arrivato il momento giusto per raccontare a Elsa di essere stato lui a uccidere Jesus. Prudencio, invece, nota l'avvicinamento tra Julieta e Fernando facendo notare il proprio disappunto a Mesia che si diverte a conquistare la Uriarte.

Fe ha un incontro con Carmelo (Raul Pena) e Irene sottolineando ai suoi amici la preoccupazione per il cambiamento improvviso della nipote di Consuelo.

Antolina spera che Elsa decida di lasciare Isaac, ma ciò non avviene

Nel frattempo il primo cittadino di Puente Viejo dà il consenso ai cugini Miranar per installare la radio mentre Fe confessa a Irene e Carmelo (Raul Pena) di essere perplessa per il comportamento di Julieta. Intanto arriva Don Anselmo pronto a sincerarsi delle condizioni di Elsa, ma questa presenza impedisce a Guerrero di capire se la fidanzata abbia intenzione di denunciarlo per l'omicidio di Jesus. Antolina spera che questa situazione convinca Elsa a lasciare il compagno, ma la donna sorprende le persone e decide di perdonare Guerrero in quanto ha subito continue mortificazioni da Jesus. Infine Carmelo e Adela sono preoccupati per il carpentiere che riceve dall'esercito l'ordine di arruolarsi [VIDEO].