Annuncio

Annuncio

La soap opera americana 'Beautiful' vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali, ponendo l'attenzione principale su Liam, figlio di Bill. Il marito di Steffy ha dei vaghi ricordi sulla notte in cui il padre è stato vittima di un'aggressione che l'ha portato a lottare tra la vita e la morte [VIDEO]. Il giovane Spencer ha incontrato la moglie la quale lo ha pregato di andare a parlare con il genitore in quanto si è detta sicura dell'innocenza di Ridge. L'uomo ha avuto una caduta in seguito alla quale si è convinto di essere stato lui ad avere quasi ucciso Bill e da questo momento non riesce a darsi pace.

Gli spoiler delle puntate che vanno da domenica 13 a sabato 19 gennaio svelano che Liam deve fare i conti con il ritrovamento di un oggetto che fa pensare allo Spencer di aver sparato al padre.

Advertisement

Hope, dal canto suo non vuole lasciare da solo il marito di Steffy in questa situazione e la giovane donna si dice certa dell'innocenza di Liam.

Hope decide di sostenere Liam e interviene durante la sua lite con il padre

Il giovane Spencer decide di presentarsi in ospedale dal padre con il quale inizia una lunga discussione che finisce per degenerare in una rissa che viene evitata grazie all'arrivo di Hope. La giovane Logan non utilizza mezze misure e ritiene Bill l'unico responsabile di questa vicenda poiché l'editore non ha saputo dare amore alle persone che gli sono sempre state vicine. Inoltre Brooke non si dà pace in quanto convinta dell'estraneità dei fatti di Ridge e vuole che possa esserci un altro colloquio tra il detective Sanchez e Bill in quanto la donna esclude che lo Spencer possa essere riuscito a vedere quale persona lo ha colpito alle spalle.

Advertisement

I migliori video del giorno

Hope, invece, ha paura per il destino di Liam che raccontando la sua versione dei fatti alla polizia, potrebbe compromettere la propria posizione.

La Logan confessa di non aver mai smesso di amare lo Spencer

Bill racconta alla polizia di non ricordare la persona che l'ha colpito alle spalle e, così facendo, scagiona Ridge mentre Hope rimane al fianco dello Spencer poiché si rende conto del momento difficile vissuto dall'uomo. La giovane Logan, però, non ha intenzione di permettere una riconciliazione tra Steffy e Liam in quanto non ha mai smesso di amare il fratello di Wyatt. La Logan decide di mettere Liam al corrente della situazione [VIDEO], sebbene questa situazione possa lasciare di stucco il figlio di Bill; infine Hope si rivolge a un medico per controllare Liam dopo averlo visto privo di lucidità.