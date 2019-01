Annuncio

Annuncio

Soleil Stasi, nota ex corteggiatrice del programma di Canale 5 "Uomini e Donne" [VIDEO], si è espressa in modo netto nei confronti di uno dei personaggi più noti del web: Chiara Ferragni. Le sue parole hanno stupito i suoi stessi follower e hanno creato immediatamente delle vivaci discussioni.

'Ottima imprenditrice, ma noiosa nei contenuti'

L'ex partecipante del programma di Maria De Filippi stava compiendo un lungo viaggio in treno quando ha deciso di dedicarsi a rispondere ad alcune domande dei suoi fan.

Leggi anche Spoiler Uomini e donne: Andrea sorprende la Langella e lei lo riprende

Una di queste riguardava proprio la bella Chiara: il follower, infatti, domandava a Soleil cosa ne pensasse della celebre influencer.

La risposta di Soleil non si è fatta attendere ed ha spiazzato tutti: la ragazza ha spiegato di ammirarla a livello imprenditoriale, ma di considerarla un pò noiosa nei contenuti e addirittura di trovare i suoi outfit molto discutibili.

Advertisement

Una critica forte a livello professionale, se indirizzata verso una fashion blogger.

La giovane e bella Soleil, con tale dichiarazione, si è attirata anche qualche critica. Sul suo profilo Instragram, infatti, l'hanno accusata di avere molti followers grazie ad Uomini e donne e di aver criticato una delle donne più influenti del web, che è riuscita ad arrivare in alto da sola, partendo da zero.

Soleil ha ovviamente letto tali critiche ed ha risposto in maniera sdegnata, rimandandole e al mittente e annunciando che i suoi "seguaci" sono addirittura raddoppiati rispetto a quando partecipava al programma di Canale 5 [VIDEO].

Intanto la carriera di Chiara Ferragni prosegue a gonfie vele

Per il momento Chiara Ferragni non ha replicato a Soleil. Il suo seguitissimo profilo Instragram che conta più di 15 milioni di followers, continua invece ad essere popolato di sue immagini sul lavoro e nella vita privata, con il marito Fedez, con le sorelle e sopratutto con il piccolo Leone.

Advertisement

I migliori video del giorno

Scorrendo la sua pagina, infatti, possiamo vedere il bambino in scene di vita quotidiana, in braccio alla mamma o mentre gioca con la lavatrice sotto la supervisione di Chiara. Il bel bimbo ha senza dubbio conquistato il cuore del web, grazie al suo sorriso simpatico e ai suoi occhioni blu.

Ma per Chiara le soddisfazioni non si fermano di certo all'ambito privato. Nel dicembre del 2017, ricordiamo, era arrivato per lei il premio come Top Digital Leader, sempre nello stesso anno è stata indicata da "Forbes" come "l'influencer di moda più importante al mondo". Nel 2018 è anche stata scelta come testimonial da Pomellato e Intimissimi.