Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 dicembre rivelano che Adelaide, dopo aver annunciato la sua assenza a Milano in vista del periodo delle feste natalizie, farà recapitare un biglietto preoccupante al suo ex Marcello, che finirà per allarmarlo.

Intanto, arriverà il giorno della registrazione delle fiabe sonore per le Veneri e durante l'evento Caterina riceverà la proposta di matrimonio, con tanto di anello, da parte del suo fidanzato Mario.

Caterina riceve la proposta di nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 18 dicembre

Le Veneri si prepareranno ad affrontare il giorno della registrazione delle fiabe sonore: un momento di grande emozione per le ragazze, che si appresteranno a calarsi nel nuovo ruolo di cantastorie.

L'incisione della fiaba scelta da Caterina, però, verrà interrotta dall'arrivo del tutto inaspettato del suo fidanzato Mario, il quale si presenterà da lei con un anello per farle la proposta di matrimonio.

Caterina resterà a bocca aperta di fronte a questa proposta, che lascerà sorpreso anche suo padre e tutte le altre Veneri del Paradiso, mentre Roberto non potrà nascondere la sua amarezza per la scelta fatta dal suo ex fidanzato.

Adelaide lascia un biglietto sconvolgente al suo ex Marcello

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 18 dicembre, inoltre, rivelano che il piccolo Teo avrà modo di stringere un legame con Anita. Tra i due nascerà un’amicizia speciale, che li vedrà protagonisti anche della nuova copertina del disco.

Intanto, al Circolo si svolgerà l'atteso ricevimento natalizio, al quale però non prenderà parte la contessa Adelaide.

La donna farà sapere che ha scelto di lasciare Milano per il periodo delle feste di Natale e le passerà in compagnia di Italo a St. Moritz.

Tuttavia, in occasione dell'evento che si terrà al Circolo, la contessa farà recapitare a Marcello un biglietto a dir poco sconvolgente e preoccupante, che sembra essere segno di un brutto presagio.

Cosa c'è scritto in quel biglietto? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito, anche se Marcello Barbieri resterà profondamente scosso dalle parole della sua ex e non potrà nascondere la sua preoccupazione.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore dell'8 dicembre

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap subirà un cambio di programmazione nella giornata dell'8 dicembre.

Per lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alla celebrazione dell'Immacolata, la soap non sarà trasmessa e tornerà in onda direttamente martedì 9 dicembre, nel consueto slot orario che va dalle 16:10 alle 17.