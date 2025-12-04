Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre rivelano che Marcello Barbieri resterà sconvolto nel momento in cui riceverà un biglietto misterioso da parte della contessa Adelaide, che gli farà temere nuovi possibili gesti estremi.

Anche Umberto sarà disperato all'idea di dover trascorrere il Natale lontano dalla contessa mentre Mario, dopo aver fatto la proposta di matrimonio a Caterina, si ritroverà a vivere dei momenti di forte disagio.

Marcello sconvolto da un biglietto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide annuncerà la sua partenza in vista delle festività natalizie: non vuole trascorrerle a Milano, bensì si trasferirà a St.Moritz assieme a Italo, per trascorrere delle giornate lontana da tutto e tutti.

Prima della sua partenza, però, Adelaide farà recapitare un biglietto criptico al suo ex Marcello, con il quale finirà per lasciarlo sconvolto e profondamente scosso.

Cosa c'è scritto in quel biglietto? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli anche se, Marcello, non farà altro che pensare a ciò che gli ha scritto la contessa e, nei giorni successivi, avrà modo di sfogarsi con suo fratello Matteo, tanto da dirsi pronto a raggiungere l'ex a St.Moritz per evitare che possa commettere gesti imprudenti.

Umberto disperato per la contessa, Roberto volta pagina nei prossimi episodi

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre, inoltre, rivelano che Umberto si mostrerà disperato all'idea di dover passare le feste natalizie lontano dalla contessa Adelaide, ma potrà contare sul pieno supporto di Enrico, che lo spronerà a guardare avanti e non abbattersi.

Intanto Mario, dopo la proposta di nozze inaspettata fatta a Caterina, non potrà nascondere un certo imbarazzo che non gli permetterà di vivere serenamente questo momento della sua vita.

Roberto Landi, invece, si dirà pronto a lasciarsi alle spalle il passato dopo aver appreso la notizia delle nozze tra Mario e Caterina.

Roberto aveva vissuto una storia d'amore intensa con Mario negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Roberto era rimasto scioccato nel momento in cui apprese la notizia del fidanzamento tra Roberto e Caterina.

Un colpo al cuore per Landi che, in precedenza, aveva vissuto una storia d'amore intensa con Mario, costretti però a viversi in gran segreto e lontani da occhi indiscreti.

I due avevano scelto anche di andare a convivere assieme, senza destare sospetti, ma alla fine Mario scelse di lasciare il suo incarico professionale a Milano per trasferirsi a Roma e iniziare un nuovo percorso lavorativo e di vita.