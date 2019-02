Annuncio

Annuncio

Febbraio per Uomini e donne è stato il mese delle scelte. Dopo la puntata dedicata a Teresa Langella che ha ricevuto un "no" da Andrea Dal Corso, e quella incentrata su Lorenzo Riccardi che invece è andato incontro ad un "sì" da parte di Claudia Dionigi, è giunto il turno di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni diffuse da "Il Vicolo delle News", avrebbe scelto Irene Capuano.

Il 25 e 26 febbraio sono state registrate le scelte dei due tronisti. Luigi, dopo la brutta esperienza vissuta accanto a Sara Affi Fella, è approdato sul trono per trovare la donna delle sua vita. La preferenza del giovane siciliano sarebbe ricaduta sulla corteggiatrice romana.

Il percorso di Luigi e Irene è sempre stato caratterizzato da alti e bassi: tra i due spesso sono sorte delle incomprensioni legate ad alcuni comportamenti del catanese che la corteggiatrice considerava sbagliati.

Annuncio

Nonostante ciò, Mastroianni fin dall'inizio ha dimostrato essere molto attratto dalla Capuano. Quest'ultima, durante le riprese dello speciale di Uomini e Donne, avrebbe risposto con un sincero "sì" alla scelta del tronista etneo, dando il via ai festeggiamenti per il loro fidanzamento ufficiale.

Valentina: nessun lieto fine per lei

Valentina e Irene sono state le "rivali" in amore che fino all'ultima puntata del programma di Canale 5 si sono contese il cuore di Luigi Mastroianni. Valentina, nonostante fosse approdata in ritardo al dating-show condotto da Maria De Filippi rispetto all'altra corteggiatrice, aveva dimostrato di avere una grande affinità con il tronista siciliano. Tuttavia ciò non le sarebbe bastato per diventare la preferita del 23enne di Catania, il quale alla fine avrebbe preferito indicare in Irene la sua anima gemella.

Annuncio

I migliori video del giorno

In attesa di ulteriori rumors, per sapere qual è stata la reazione della Galli bisognerà attendere il 1° marzo quando, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'appuntamento con lo speciale di Uomini e Donne.

U&D: Ivan esce dal programma con Sonia

Intanto sempre "Il Vicolo delle News" ha svelato che la scelta di Ivan Gonzalez sarebbe stata Sonia Pattarino. Anche in questo caso sarebbe arrivata una risposta positiva dalla corteggiatrice sarda all'ex tentatore di Temptation Island. Invece, per quanto riguarda Natalia Paragoni, sembra che dopo aver appreso di non essere lei la prescelta dal modello spagnolo, abbia subito preferito proseguire il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatrice del nuovo tronista Andrea Zelletta.