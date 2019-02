Annuncio

Le puntata serale della scelta di Teresa Langella è stata anche l'occasione per i telespettatori del programma di rivedere alcune coppie storiche proprio davanti alle telecamere. Nella festa di fidanzamento nel castello erano, infatti, presenti volti molto amati dai fan ovvero Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Diego Daddi ed Elga Enardu, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e la coppia più recente nata proprio in questa edizione ovvero Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione. L'assenza di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non è però passata inosservata dai telespettatori del Trono Classico, che si sono chiesti per quale motivo i due fidanzati non fossero stati invitati nel castello insieme agli altri ex colleghi.

Tale decisione, che con tutta probabilità verrà confermata anche nella puntata speciale dedicata a Lorenzo Riccardi, è stata chiamata in causa proprio dalla Rocchini che si è affidata al suo profilo Instagram per un commento pungente contro il programma. E la replica di Raffaella Mennoia alle sue parole non si è fatta attendere.

Uomini e donne: le parole di Eleonora

I telespettatori di Uomini e donne non avranno modo di vedere Eleonora Rocchini e Oscar Branzani nelle puntate serali dedicate alle scelte dei tronisti. La conferma è arrivata dalla stessa Rocchini che ha risposto al commento di un utente nel suo profilo Instagram. Interrogata sulle ragioni della sua assenza, la diretta interessata ha lanciato una chiara frecciatina alla redazione del dating show: "Non hanno pensato a noi. Probabilmente avevano già raggiunto il limite delle coppie da invitare".

Tale affermazione trova la sua origine in un contrasto che va ben indietro nel tempo, ovvero da quando la coppia aveva rifiutato di partecipare ad una caccia al tesoro tra gli ex protagonisti del programma. Il fatto aveva scatenato una serie di accuse incrociate, fino alla decisione della Mennoia di bloccare Oscar su Instagram e di rifiutare il confronto con la stessa Eleonora. E anche in questa nuova circostanza, l'autrice del programma è stata interpellata da alcuni utenti che le hanno chiesto di commentare le parole della Rocchini.

La replica di Raffaella Mennoia

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, anche il serale dedicato a Lorenzo Riccardi non prevederà la partecipazione di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani tra gli ospiti del programma.

A confermare il fatto di non essere stata chiamata in causa, ci ha pensato la diretta interessata con un commento al vetriolo su Instagram. Anche Raffaella Mennoia è stata interpellata da alcuni utenti nei social network anche se il braccio destro di Maria De Filippi ha evitato di fomentare le polemiche. Un utente le ha chiesto: "Come mai Oscar ed Ele non erano alla scelta? Spero risponderai". La replica non è tardata ad arrivare anche se non ha tolto la curiosità del web: "Col cavolo che rispondo" e ancora "Ma scherzi vero?". Parole che sembrano voler chiudere in fretta una polemica che rimbalza da giorni nei social network e che potrebbe farsi ancora più pungente in futuro.