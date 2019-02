Annuncio

Francesca Cipriani, classe 1984, nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2006, a La pupa e il secchione e altre produzioni, si era unita ai naufraghi dell'Isola dei Famosi VIP in occasione della seconda puntata. In realtà già il suo arrivo non è stato dei più felici, avendo mandato il mago Otelma in infermeria durante un gioco, qui potrete vedere il video. Errore sicuramente non intenzionale, ma che già aveva fatto accendere qualche scintilla contro di lei. È per questo e altre ragioni che alla fine, dopo pochi giorni, Francesca Cipriani ha deciso di lasciare definitivamente le Honduras.

Perché Francesca Cipriani ha lasciato l'Isola dei famosi?

Innanzitutto occorre ricordare che questa partecipazione da parte della Cipriani, non è stata la prima.

Era infatti già stata una concorrente anche nell'edizione precedente, ma di nuovo, il tutto era durato molto poco! Aveva chiesto di lasciare il programma perché non riusciva a sopportare la dura vita sull'isola. La storia si è ripetuta anche quest'anno e nei pochi giorni di residenza della showgirl alle Honduras, non sono mancati pianti isterici causati dalla mancanza di cibo e dalla stanchezza. Tutti gli occhi erano puntati contro di lei, visto che gli altri naufraghi iniziavano a malsopportare la mancaza di collaborazione da parte della Cipriani: non partecipava in alcun modo alla vita sull'isola, non svolgeva alcuna mansione utile.

Già la Marcuzzi e il resto dello studio avevano intuito che qualcosa non andasse. Inutili i tentativi da parte di Alda D'Eusanio e Alba Parietti di convincerla a continuare il suo percorso all'interno del programma.

Ma Alessia è sicura: non può farcela, neppure per questa seconda esperienza! Quindi le interrompe e propone a Francesca l'opportunità di lasciare l'isola. Proposta che è stata accettata, aggiungendo "devo farmi da parte e lasciare andare avanti altre persone".

La lite tra Francesca Cipriani e Marina La Rosa

Ma da dove nascono quindi i pretesti per questa lite con Marina La Rosa? Tutti gli altri naufraghi si sono pronunciati su tutta la faccenda e in particolare Marina si è domandata come mai la Cipriani, forte dell'esperienza dell'anno scorso, abbia deciso di tornare sull'isola, consapevole che avrebbe sofferto come nella scorsa edizione. Ma Francesca non ha decisamente gradito questo tipo di commento, così i toni si sono inaspriti arrivando a definirla persino "una strega".