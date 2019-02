Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te è andata in onda sabato 2 febbraio su Canale 5 nella quale il pubblico si è emozionato ancora una volta grazie alle storie raccontate da Maria Filippi. Una delle protagoniste della serata è stata Carmela, un'anziana signora alla ricerca del primo amore, un certo signor Mario che la De Filippi ha tentato di trovare. I telespettatori si sono divertiti moltissimo con questa vicenda, grazie anche alla simpatia della protagonista che sui social è diventata una vera e propria star, tanto da provocare migliaia di reazioni divertite.

C'è posta per te, Carmela cerca Mario dopo più di 60 anni

Nella quarta puntata di C'è posta per te andata in onda sabato scorso, grande ilarità nello studio per la vicenda di Carmela, la quale ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per ritrovare il primo amore, un certo Mario Altavilla; peccato siano passati ormai 60 anni e l'impresa per i postini si rivela ardua.

Vengono individuati tre signori con le caratteristiche descritte dalla donna, i quali si presentano ignari in studio in un situazione paradossale, in quanto non capiscono la ragione dell'invito. Tutti e tre all'apertura della busta non riconoscono Carmela, la quale comincia a parlare provocando grandi risate in studio, soprattutto quando dice 'stanotte non ho dormito pensando a te'. Nemmeno Maria De Filippi riesce a trattenere le risate, mentre sembra che alcune cose dette dalla signora Carmela corrispondano a uno dei tre signor Mario.

C'è posta per te, 4^ puntata: la simpatia di Carmela scatena il web

I telespettatori hanno creduto ad un certo punto che finalmente Carmela avesse trovato il primo amore dopo più di sessant'anni, ma l'uomo ha dichiarato di non ricordare, nonostante la donna, tra le risate generali del pubblico in studio, tentasse di far riaffiorare i suoi ricordi.

Alla fine, abbastanza infastidita, ha addirittura accusato l'ex fidanzatino di aver vissuto una doppia vita e, come abbiamo visto Mario non ha voluto aprire la busta per incontrarla. Sta di fatto che la simpatia e la spontaneità della signora Carmela ha conquistato i telespettatori ed il pubblico social, il quale soprattutto su Twitter, ha espresso commenti positivi e divertiti sull'anziana signora: 'le donne non dimenticano mai' scrive un utente, mentre altri hanno voluto testimoniare il divertimento che la vicenda di Carmela e Mario ha scatenato.

Grazie alla vicenda di Carmela e alle altre storie raccontate, il programma di Maria De Filippi ha conquistato nuovamente la prima serata di sabato 2 febbraio, battendo la concorrenza delle altre reti, con una media di ascolti di oltre 5 milioni di telespettatori e uno share del 29,1%.