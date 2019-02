Annuncio

C’è grande attesa per la seconda stagione della serie televisiva L’Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante; Napoli con il suo centro storico, sarà nuovamente il set protagonista per questa nuova storia. La seconda stagione sarà tratta dal libro "Storia del Nuovo Cognome". Sembrerebbe che qualche scena verrà girata proprio in pieno centro della città ma i commercianti della zona non sembrerebbero molto felici della scelta.

Il set della seconda stagione

Il set della seconda stagione de L’Amica Geniale, quindi, sarà il centro storico di Napoli; anche nella prima stagione alcune scene furono girate al centro: a Monteoliveto, alla Galleria Principe di Napoli, a piazza Plebiscito, a piazza Museo e a piazza Municipio.

La storia della seconda stagione è ambientata al Rione Luzzanti, nella zona Gianturco, ma molte delle scene verranno girate nel centro storico di Napoli, come ad esempio a Port'Alba, strada che collega piazza Dante a piazza Bellini, proprio nel pieno centro della città.

La protesta dei commercianti

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la zona di Port'Alba servirà da set durante le scene de L’Amica Geniale tra il mese di aprile e quello di maggio per la durata totale di cinque giorni. Com'è stato anche per le riprese della prima stagione, la zona dovrà essere completamente rivisitata e portata indietro negli anni, con lo scopo di adeguare l’ambiente circostante a quello che era un tempo.

La protesta dei commercianti, dunque, arriva proprio dopo l’annuncio delle riprese, poiché molti negozi per tutta la durata delle scene saranno costretti a chiudere. Molti hanno colto la notizia con esaltazione, altri, invece, come riporta anche il giornale Il Mattino, hanno protestato contro la chiusura obbligata delle loro attività, rimanendo notevolmente turbati per la decisione presa.

Uno dei commercianti della zona, proprietario di una tabaccheria, anche lui contro le riprese della serie nel cuore della città, ha dichiarato che essendo controllato dal Monopolio di Stato ha delle regole precise da rispettare, poiché potrebbe rischiare delle multe in caso di chiusura imprevista, oltre al danno economico che ne conseguirebbe visto che per una giornata intera di chiusura non basterebbero neanche 500 euro per coprire i mancati incassi.

Molti dei commercianti, dunque, attendono "il contratto" che verrà, presumibilmente, loro proposto dalla produzione della serie televisiva.