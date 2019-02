Annuncio

A seguito della prima scelta serale di Uomini e donne, andata in onda lo scorso venerdì sera, in molti si chiedono quali siano stati i sentimenti provati da Antonio Moriconi, dopo aver saputo di non essere la scelta di Teresa Langella. L'ormai ex tronista partenopea, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Andrea Dal Corso e, dopo giorni di attesa, la non scelta Antonio ha rotto il silenzio, rilasciando alcune dichiarazioni al magazine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, l'ex corteggiatore si apre su Teresa

Stando alle ultime anticipazioni su Uomini e Donne, oggi si dovrebbe registrare il confronto televisivo in studio tra i tre protagonisti della prima scelta serale del dating-show di Maria De Filippi.

In vista del loro tanto atteso incontro, l'ex corteggiatore di Teresa Langella, Antonio Moriconi, si è aperto al magazine dedicato al Trono Classico e al Trono Over, raccontando i suoi sentimenti dopo la scelta della tronista partenopea. 'Teresa, se mi avessi scelto, ti avrei detto di sì' queste le parole di Antonio Moriconi, anticipate da Gabriele Parpiglia che ha pubblicato in anteprima la foto della copertina del prossimo numero del magazine di Uomini e Donne.

Antonio Moriconi ha sempre dimostrato di essere particolarmente interessato a Teresa al punto che anche il padre dell'ormai ex tronista ha ammesso di preferire lui ad Andrea Dal Corso.

Antonio Moriconi: i fan chiedono che diventi tronista al dating-show

La redazione di Uomini e Donne sarebbe già alla ricerca di nuovi tronisti per il programma, condotto da Maria De Filippi.

In molti, tra i telespettatori del programma, scommettono che tra i prossimi tronisti possa esserci anche Giordano Mazzocchi, ex volto di Temptation Island Vip, che è recentemente tornato single. La sua storia con la napoletana Nilufar Addati, infatti, è giunta al termine dopo un periodo di forte crisi.

I fan di Uomini e Donne, però, non hanno visto solo in Giordano Mazzocchi un possibile tronista. In rete, infatti, molti fan hanno manifestato la volontà di vedere tra i futuri tronisti del format di Canale 5 anche Antonio Moriconi che, come anticipato dal post di Parpiglia, ha dichiarato che avrebbe detto 'sì' a Teresa Langella, se lei l'avessero scelto. q

Nel frattempo, il veneto Andrea Dal Corso, che ha risposto 'no' a Teresa Langella, ha dichiarato su Instagram di essere desideroso di avere un confronto con Teresa, per poterle spiegare meglio le motivazioni che l'hanno spunto a rifiutare la sua proposta di fidanzamento.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà nella registrazione di oggi pomeriggio.