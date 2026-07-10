La stagione televisiva 2026-2027 di Mediaset punterà con decisione sulla fiction italiana. Nel corso della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi e Federico Di Chio hanno illustrato la strategia che accompagnerà Canale 5 tra conferme e novità nei prossimi mesi: consolidare il successo delle produzioni più amate dal pubblico e, allo stesso tempo, lanciare nuove serie con protagonisti di primo piano. Il risultato è un'offerta molto ampia, nella quale trovano spazio sequel attesissimi, nuovi titoli e grandi volti della televisione italiana, da Sabrina Ferilli ad Anna Valle, passando per Vanessa Incontrada, Marco Bocci e Can Yaman.

Sabrina Ferilli e Anna Valle guidano le grandi conferme

Tra le fiction che torneranno con nuovi episodi spicca senza dubbio ''A Testa Alta'', il titolo che nella scorsa stagione ha conquistato gli ascolti di Canale 5. Come ricordato da Federico Di Chio durante la presentazione dei palinsesti, la serie con Sabrina Ferilli è stata il maggiore successo dell'ultimo anno e, proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di proseguirne la storia. La seconda stagione sarà composta da tre prime serate, con l'attrice romana pronta a tornare nel ruolo che le ha regalato uno dei suoi più recenti successi televisivi.

Riconfermata anche ''Una nuova vita'', altra fiction molto apprezzata dal pubblico. La protagonista sarà ancora Anna Valle, che guiderà una seconda stagione articolata in quattro appuntamenti.

Dopo i buoni risultati ottenuti al debutto, Mediaset punta quindi a sviluppare ulteriormente una storia che ha saputo conquistare gli spettatori grazie ai suoi temi familiari ed emotivi.

Viola come il mare riparte con un volto nuovo

Tra i titoli più attesi figura sicuramente anche la terza stagione di ''Viola come il mare'', che continuerà a essere uno dei prodotti di punta della rete. La grande novità riguarda il cast principale. Francesca Chillemi resterà al centro della storia, mentre il protagonista maschile cambierà volto: al posto di Can Yaman arriverà infatti l'attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, chiamato a raccogliere un'eredità importante dopo il successo delle prime due stagioni. La nuova stagione sarà composta da sei prime serate e seguirà la stessa strategia distributiva già sperimentata in passato: gli episodi saranno disponibili inizialmente in esclusiva su Mediaset Infinity e soltanto in un secondo momento approderanno in prima serata su Canale 5.

Uno dei volti più presenti nella prossima stagione sarà quello di Vanessa Incontrada, protagonista di ben due nuovi progetti. L'attrice sarà al centro della serie ''Erica'', prevista in tre serate, ma anche della fiction ''Un mondo bellissimo'', che invece accompagnerà il pubblico per quattro appuntamenti. Due storie completamente diverse che confermano ancora una volta la fiducia di Mediaset nei confronti di una delle interpreti più amate della televisione italiana.

Da Marco Bocci a Can Yaman: i nuovi progetti

Tra le novità assolute del palinsesto trova spazio anche ''Alex Bravo'', una serie investigativa composta da sei serate con Marco Bocci nel ruolo del protagonista. Grande attesa anche per il ritorno di Can Yaman, che dopo aver lasciato Viola come il mare sarà il volto principale di ''ll labirinto delle farfalle'', una nuova fiction in quattro puntate destinata a essere uno degli eventi della stagione.

L'offerta Mediaset comprenderà anche ''Madre Terra'', un melodramma familiare in sei serate con Cristiano Caccamo, pensato per raccontare vicende ricche di emozioni e conflitti.

Spazio anche a una produzione ispirata a una storia realmente accaduta. Si tratta del tv movie ''Il mio nome è Carlo'', dedicato alla figura di Carlo Acutis e interpretato da Samuele Carrino. La messa in onda dovrebbe avvenire nel mese di ottobre, in concomitanza con il ventesimo anniversario della scomparsa del giovane.

Durante la presentazione dei palinsesti è stato inoltre confermato che Mediaset sta lavorando anche ad altri progetti ancora in fase di definizione, che potrebbero vedere protagonisti Gabriel Garko e Raoul Bova.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma la presenza dei due attori lascia intuire la volontà dell'azienda di continuare a investire su interpreti molto amati dal pubblico.

Con questo nuovo palinsesto, Canale 5 conferma la fiction come uno dei pilastri della propria programmazione. Il mix tra nuove produzioni, sequel di serie già affermate e l'arrivo di grandi protagonisti punta a soddisfare pubblici diversi, offrendo un calendario ricco di appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione televisiva 2026-2027.

Tra ritorni attesissimi, cambi di cast e debutti assoluti, i prossimi mesi si preannunciano particolarmente intensi per gli appassionati delle fiction Mediaset.