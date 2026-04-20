Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda questa settimana si vedrà la scelta di Sebastiano Mignosa e Simona Cannata: i due si fidanzeranno davanti alle telecamere e lasceranno lo studio mano nella mano. Notizia degli ultimi giorni, però, è che il cavaliere avrebbe già cambiato idea: tanti fan hanno avvistato l'imprenditore all'arrivo all'Isola d'Elba, dove ad attenderlo ci sarebbe stata Elisabetta Gigante.

La scelta negli studi di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 20 aprile è stata dedicata in gran parte a Sebastiano e ai messaggi che si era scambiato con Elisabetta nei giorni precedenti.

I due hanno dato un peso diverso a quel riavvicinamento e ciò li ha portati a litigare animatamente davanti alle telecamere di Canale 5.

Questa settimana il cavaliere sorprenderà tutti dichiarandosi a Simona e lasciando la trasmissione in coppia con lei, il tutto davanti all'ex fidanzata seduta nel parterre.

Le segnalazioni del weekend

Il vero colpo di scena, però, arriverà successivamente: come mostrano le foto che hanno impazzato in rete lo scorso fine settimana, tra Sebastiano e Simona sarebbe tutto finito e lui si sarebbe già riproposto a Elisabetta.

Il cavaliere di Uomini e donne è stato immortalato al suo arrivo all'Isola d'Elba (mentre scendeva dal traghetto) e chi era presente ha raccontato che ad aspettarlo ci sarebbe stata la dama che vive lì, ovvero la sua ex.

Tra i due ci sarebbero stati baci e abbracci e tutto ciò farebbe pensare ad un ennesimo ritorno di fiamma che dovrebbe far discutere almeno fino alla fine della stagione.

Attesa per la registrazione del 21 aprile

Lorenzo Pugnaloni è stato uno dei primi a documentare l'incontro tra Sebastiano e Elisabetta all'Isola d'Elba, il tutto dopo aver raccolto lo sfogo di Simona a poche ore dalla rottura con il protagonista di Uomini e donne.

A circa 24 ore dall'inizio di nuove riprese, inoltre, l'esperto di gossip ha commentato la vicenda con queste parole: "Mi sta sfiorando l'idea che questi due potrebbero essere d'accordo. Non mi tornano tante cose. Lui uscirà dal programma con Simona e dopo pochi giorni andrà all'Isola d'Elba da Elisabetta, tutto troppo strano. Vediamo cosa diranno nella registrazione di domani".