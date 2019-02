Annuncio

La finale della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha dato vita a una polemica concernente l'esito della gara musicale, che ha decretato l'inaspettata vittoria di Mahmood. L'artista dalle origini italo-egiziane ha trionfato al Teatro Ariston con il brano Soldi, superando Ultimo, giunto al secondo posto con il brano I tuoi particolari, e Il Volo arrivato terzo con il brano Musica che resta. Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust in seguito ai risultati finali della competizione canora.

Codacons denuncia all'Antitrust l'umiliazione del televoto

La vittoria del brano Soldi a Sanremo 2019 ha diviso il popolo della rete: sono in molti a ritenere che alcuni artisti sanremesi siano stati fortemente penalizzati dalle votazioni assegnate in gara da parte dei giornalisti e dagli esperti, alla luce dei risultati dei sondaggi che, ancor prima che si decretasse il vincitore del Festival, davano altri artisti per i favoriti dal televoto, tra cui Ultimo e Loredana Bertè.

Nelle ultime ore è stata divulgata la notizia secondo cui il Codacons ha deciso di presentare un esposto all'Antitrust per denunciare il meccanismo di votazioni adottato al Festival, che avrebbe annullato le preferenze espresso dal pubblico attraverso il televoto. ''Nella finalissima di ieri il cantante Ultimo - afferma il Codacons - è risultato essere il più votato dal televoto, ottenendo il 46,5% dei voti del pubblico, addirittura 30 voti percentuali in più rispetto al vincitore Mahmood, che ha ottenuto solo il 14,1% delle preferenze''. Nel suo esposto il Codacons ha voluto esprimere per iscritto la propria opinione a margine del distacco in termini di voti palesatosi tra Ultimo e Mahmood e ritenendo che il televoto del pubblico sia stato umiliato dalle votazioni espresse da giornalisti e giuria di esperti.

Il pubblico avrebbe quindi subito un danno in termini economici per aver pagato per poter esprimere le proprie preferenze a differenza delle altre giurie.

Loredana Bertè e Ultimo disertano Domenica In

Loredana Bertè e Ultimo hanno deciso di non partecipare alla tradizionale puntata di Domenica In post Festival. Indubbiamente un segno di insoddisfazione rispetto ai risultati della kermesse sanremese. Ultimo aveva già polemizzato con i giornalisti nel corso della conferenza stampa successiva alla proclamazione del vincitore del Festival e la Bertè non ha certamente gradito l'esclusione dal podio dopo essere stata a lungo tra i favoriti per la vittoria finale.