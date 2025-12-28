"Voglio che tu sappia quanto sei speciale per me", queste le parole utilizzate da Grazia Kendi in una storia su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello non ha menzionato nessuno, ma secondo alcuni fan potrebbe trattarsi di un messaggio speciale destinato a Mattia Scudieri. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia e hanno intrapreso una conoscenza lontano dai riflettori.

La dedica di Grazia

Tra le stories di Instagram, Grazia ha postato una foto mentre è abbracciata a Mattia Scudieri.

A seguire la 24enne toscana ha pubblicato il testo di una canzone che dice: "Mi dispiace se ti amo troppo o sembro troppo ossessionato.

Sto solo cercando di darti tutto l'amore che non ho mai avuto". E ancora: "Non voglio soffocarti, è che voglio assicurarmi che tu sappia quanto sei speciale per me. Non voglio ripetere gli errori che ho sperimentato e a volte faccio fatica a trovare l'equilibrio. Voglio solo darti tutto quello che vorrei avere: un amore incondizionato forte e sempre presente. Quindi se mai sembro troppo, è solo perché sto cercando di riempire i vuoti in entrambi i nostri cuori con qualcosa di reale". "Spero che tu possa capire che significhi per me, più di quanto le parole possano esprimere. Ogni momento con te sembra un tesoro e non voglio mai che tu dubiti del tuo valore. La tua felicità conta per me più di ogni altra cosa e faccio di tutto per farti sorridere.

So che potrei non essere perfetto, ma il mio cuore è genuino. Tutto quello che voglio è farti sentire amato in modi che non ho mai conosciuto, voglio essere lo spazio sicuro dove ti senti amato, capito e apprezzato. Non importa cosa succede", ha concluso Grazia.

La reazione di alcuni utenti del web

Le parole utilizzate dall'ex gieffina non sono passate inosservate su X tanto che alcuni hanno ipotizzato che si tratti di una dedica a Mattia.

"È sempre la dolcezza e la bontà di Grazia che con queste parole si è descritta al 100% come fece in casa. Mattia ti devi spaventare se la fai soffrire", ha commentato un utente. Un altro ha detto: "Mattia e Grazia sono due bambini da proteggere". Un ulteriore utente ha affermato: "Sotto un treno dopo la bellissima dedica della marmottina".

Il percorso degli 'Amanters' al GF

Per Grazia Kendi si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti di Mattia Scudieri: subito dopo il video di presentazione del concorrente siciliano, la 24enne ha detto di essere intenzionata a conoscerlo.

All'interno del reality show, fra i due era nato un rapporto speciale anche se Mattia era entrato nella casa del GF già impegnato. Aveva una relazione con Carlotta. Dopo essere stato eliminato la relazione si è chiusa e, il giorno della finale, ha sorpreso i fan scambiandosi un bacio con Grazia. I due ex inquilini hanno così avviato una conoscenza lontano dai riflettori.