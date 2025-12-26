Cosa sta succedendo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Molti fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da alcune ore, in particolare da quando Deianira Marzano ha svelato che due ex si sarebbero rivisti a Napoli il giorno di Natale. L'esperta di gossip non ha fatto nomi, ma sul web c'è chi è convinto che ad aver avuto un confronto intenso sarebbero stati quelli che nella casa venivano chiamati gli Shailenzo.

L'indiscrezione che fa discutere tutto il web

Sono passati più di otto mesi da quando Shaila ha lasciato Lorenzo, ma tra i fan del Grande Fratello c'è ancora chi sogna un ricongiungimento tra loro.

Oggi, 26 dicembre, Deianira Marzano ha diffuso in rete un'indiscrezione che potrebbe alimentare le speranze dei sostenitori degli Shailenzo.

"A Natale, lontano da occhi indiscreti, una ex coppia si è rivista. In quest'incontro si sono detti cose rimaste in sospeso, è stato un confronto intenso", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

L'influencer ci ha tenuto a precisare che, per ora, tra i protagonisti di questa vicenda non ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso, ma che rivedersi potrebbe non averli lasciati del tutto indifferenti.

Quindi gli shailenzo torneranno insieme dopo Natale? 🤔 pic.twitter.com/F3p9bzBTWk — Francesca 💡🔌 (@sonoingenua_) December 26, 2025

Le teorie dei fan sui social

Da diverse ore, dunque, sul web si sta parlando insistentemente di Shaila, Lorenzo e di quello che sarebbe accaduto tra loro il giorno di Natale.

Al momento non ci sono prove di questo presunto incontro, infatti l'unica cosa sicura è che il 25 dicembre entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello si trovavano a Napoli per festeggiare con le rispettive famiglie.

"Quindi gli Shailenzo torneranno insieme dopo Natale?", "Non pensavo si amassero ancora dopo tutto quello che è successo", "Per me non sono loro, impossibile", "Indaghiamo", "Magari fosse vero", "Io incrocio le dita", "Voglio sapere tutto", "Avevano ancora cose in sospeso dopo otto mesi?", "La magia del Natale", "Prima o poi sapremo la verità, io ci credo", si legge su X in queste ore.

Il silenzio di Shaila e Lorenzo

Al momento Shaila e Lorenzo non si sono pronunciati sulle voci che li vorrebbero di nuovo vicini a circa otto mesi dalla fine della loro chiacchierata storia d'amore.

Da quando è finita l'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, i due sono stati spesso al centro dell'attenzione per incontri, veri o presunti, ma non c'è mai stato il ritorno di fiamma che i loro fan sospirano dallo scorso aprile.

C'è anche da dire che da quando si sono lasciati né Gatta né Spolverato sono usciti allo scoperto con un nuovo amore, quindi chi si augura un loro ricongiungimento potrebbe avere ancora qualcosa a cui appigliarsi.