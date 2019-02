Annuncio

Tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo vi è anche Livio Cori che quest'anno ha partecipato alla kermesse musicale in coppia con Nino D'Angelo. Il duo, però, è al centro della ribalta non tanto per il brano che hanno portato in queste ore sul palco dell'Ariston, bensì per il mistero che aleggia intorno a Livio Cori: in molti, infatti, sostengano che sia Liberato, il cantante partenopeo che non si fa vedere e in queste ore è arrivata una perizia fonica che smaschererebbe smaschererebbe definitivamente il giovane cantante partenopeo.

La perizia su Livio Cori, il professor Cesari rivela: 'Lui in realtà è Liberato'

Nel dettaglio, infatti, a pochissime ore dalla messa in onda della quinta e ultima serata di questo fortunatissimo Festival di Sanremo, il professor Ugo Cesari ha fatto sapere a Fanpage.it di aver condotto una vera e propria perizia fonica così da arrivare a capire se la voce di Livio Cori potesse essere quella di Liberato.

Ebbene il risultato di questa perizia ha dimostrato che le formanti di Livio Cori sono assolutamente sovrapponibili a quelle di Liberato e quindi il professore ha dichiarato che dal punto di vista dell'analisi spettrografica non ci sarebbero dubbi sul fatto che Livio Cori è Liberato. 'Abbiamo misurato anche altri parametri come la durata delle consonanti. Livio è Liberato, assolutamente sì', ha dichiarato il professor Cesari. Un annuncio che ovviamente lascia senza parole i tantissimi fan, i quali però già da qualche tempo avevano cominciato a nutrire dei dubbi e dei sospetti sull'identità di Livio Cori.

I sospetti dei fan su Livio-Liberato

In particolar modo non era passato inosservato il fatto che Livio si divertisse ad assumere nelle foto postate sui social le stesse pose assunte da Liberato ed ecco che in moltissimi avevano avallato il sospetto che dietro al cappuccio del cantautore senza identità si celasse proprio il giovane rapper e attore napoletano che quest'anno si è messo in gioco a Sanremo al fianco di Nino D'Angelo.

Va detto, però, che in questi giorni in cui è stato a Sanremo, Livio Cori ha sempre smentito le voci che circolavano su questa sua identità misteriosa, gettando al mittente le domande di chi sosteneva che in realtà fosse Liberato. Il cantante è apparso anche piuttosto seccato dal paragone che veniva fatto nei vari programmi televisivi ma, a quanto pare, i risultati della perizia fonica non sarebbero dalla sua parte e quindi Cori starebbe mentendo.