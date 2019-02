Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni del 21 febbraio del Trono Over di Uomini e donne che vedremo in onda questa settimana (la programmazione è stata cambiata a causa delle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez), raccontano numero colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Pamela Barretta e Stefano Torrisi. La ormai coppia avrebbe dovuto lasciare il programma per vivere fuori la relazione, ma così non è stato a causa di una segnalazione. Pamela ha infatti raccontato in studio che un ragazzo le ha inviato un video compromettente che ritrae il cavaliere in atteggiamenti equivoci con una ragazza fuori da una discoteca. Tra i due è scoppiata una furibonda lite con accuse reciproche. Non solo: la Barretta ha spiegato che non le è piaciuta la risposta di Torrisi su Instagram alla domanda su chi fisicamente gli piacesse di più tra lei e Roberta [VIDEO].

Annuncio

Stefano le ha rinfacciato le cose che ha fatto per lei e ha lasciato lo studio. Il parterre maschile si è schierato al fianco di Torrisi, insieme a Valentina che è stata attaccata da Gianni Sperti che l'ha accusata di non avere minimamente il senso della solidarietà femminile.

Arriva una segnalazione a Pamela Barretta su Stefano Torrisi

Pamela Barretta ha ricevuto da un ragazzo, con il quale ha avuto anche modo di confrontarsi, un video in cui si vede Stefano Torrisi parlare con una ragazza e degli amici fuori da una discoteca. Inoltre non le è piaciuto che Stefano abbia dato una risposta molto vaga su Instagram alla domanda su chi gli piacesse di più fisicamente tra lei e Roberta. Tra l'altro i dubbi della dama sono alimentati dal fatto che lui non ha mai nascosto un interesse per Roberta.

Annuncio

I migliori video del giorno

Stefano ha perso il controllo, le ha rinfacciato le cose che ha fatto per lei e ha lasciato infuriato lo studio. Il parterre maschile ha preso le difese di Torrisi, in quanto in molti credono che Pamela non vuole lasciare il programma. Anche Valentina del parterre femminile si è schierata dalla parte di Stefano, facendo perdere le staffe a Gianni Sperti.

Valentina si è schierata contro Pamela Barretta suscitando l'ira di Gianni Sperti

Gianni Sperti ha accusato ha accusato Valentina, dama del parterre femminile, di non avere minimamente il senso della solidarietà femminile, in quanto si è schierata contro Pamela Barretta nella discussione con Stefano Torrisi. Soprattutto perché la Barretta ha rivelato di non fidarsi degli uomini perché in passato ha sofferto molto: è stata infatti picchiata da un suo ex e non sente più da un orecchio.

Annuncio

Valentina ha ribadito che anche lei ha sofferto in passato e lui non può giudicarla. Lei ritiene di non aver sbagliato a schierarsi contro Pamela, in quel momento, perché per lei stava dalla parte del torto.