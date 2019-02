Annuncio

Annuncio

Dopo le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, tocca a Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez decidere con quale ragazza terminare il percorso a Uomini e donne. A quanto pare, proprio nella serata di ieri è stata registrata la scelta dello spagnolo. Nella giornata di oggi, invece, toccherà probabilmente al siciliano. Sembra certo, almeno dai rumors, che lo spagnolo abbia ricevuto un sì.

Ivan avrebbe scelto Sonia

Ivan Gonzalez ha fatto la sua scelta. Da quello che riporta il Vicolodellenews, l’ex tentatore di Temptation Island avrebbe scelto Sonia Pattarino, ricevendo in risposta un sì. Ivan era arrivato sul trono di Uomini e Donne solo a novembre insieme ad Andrea Cerioli. Il suo trono non aveva particolarmente convinto il pubblico, se non nelle ultime puntate, quando lo spagnolo fece di tutto per non perdere Natalia Paragoni.

Annuncio

La milanese, infatti, aveva più volte fatto intendere di non provare un grosso interesse per Ivan, tanto da uscire in esterna con il nuovo tronista Andrea Zelletta. La 21enne aveva anche deciso di andare via ma alla fine Ivan aveva voluto riprenderla a tutti i costi.

Quello che sembra certo, almeno dai rumors, è che alla fine lo spagnolo ha optato per Sonia Pattarino, forse per paura di ricevere un 'no' dalla Paragoni e rimanere 'a mani vuote' come Teresa Langella. La ragazza aveva mostrato molto più interesse verso Ivan rispetto a Natalia, che non aveva affatto nascosto di voler andare a corteggiare Andrea Zelletta, cosa che presumibilmente farà. Adesso non resta che attendere la messa in onda della puntata con la scelta di Ivan e scoprire se questi rumors siano veri, come già accaduto di recente con le scelte di Lorenzo e Teresa. Per i due ragazzi, le anticipazioni avevano 'azzeccato' la scelta.

Annuncio

I migliori video del giorno

Si attende la scelta di Luigi

Nella giornata di oggi, invece, dovrebbe essere registrata la villa di Luigi Mastroianni. Dopo un lungo e tortuoso trono, il catanese ha finalmente deciso che è giunta l’ora di fare una scelta. In villa porterà la preferita di sempre, Irene Capuano e la new entry Valentina Galli. Secondo i fan, il catanese potrebbe scegliere la Galli, in quanto durante le ultime puntate del trono con la Capuano sono andati in scena dei pesanti litigi e il ragazzo aveva detto di trovarsi bene con Valentina. Forse Irene potrebbe trasformarsi nella nuova Giulia Cavaglià, che per molto tempo era stata la preferita di Lorenzo per poi essere surclassata dalla simpatica Claudia. Non resta che attendere l’esito della registrazione per sapere se il cuore di Luigi urlerà il nome di Irene o quello di Valentina.