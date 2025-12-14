Petra e Santos avranno una pesante discussione nella puntata de La Promessa di sabato 20 dicembre: tra loro la rottura sembrerà insanabile.

Le anticipazioni rivelano che Petra suggerirà di impedire l'accesso al palazzo ai non residenti: in questo modo Ana non potrà andare a trovare suo figlio. La decisione farà infuriare Santos che accuserà Petra di aver agito per il suo tornaconto.

Una nuova speranza per Jana e suo figlio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo l'atmosfera sarà un po' più rilassata quando il medico dirà che Jana c'è la farà e suo figlio è vivo.

Manuel e la servitù torneranno a sperare e anche Cruz pregherà affinché Jana si risvegli. La marchesa, infatti, sarà arrestata e rinchiusa in una stanza e solo sua nuora potrebbe scagionarla con la sua testimonianza.

Nel frattempo, il sergente Burdina proseguirà le sue indagini e cercherà l'arma che ha ferito Jana. Il sergente chiederà la collaborazione di tutti gli abitanti de La Promessa e a questo proposito Petra avrà un suggerimento che non piacerà a tutti. La governante consiglierà a Burdina di chiudere le porte del palazzo e impedire a chiunque di entrare ed uscire. In questo modo, le indagini potrebbero procedere in modo più spedito e senza interferenze esterne. Il ragionamento di Petra piacerà a Burdina che vieterà l'ingresso di persone estranee al palazzo.

La chiusura de La Promessa al pubblico

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 20 dicembre, Petra radunerà la servitù per un annuncio importante. "Il sergente ha comunicato che per cause di forza maggiore nessuno potrà accedere o uscire dal palazzo senza il consenso del signor Baeza", dirà. La governante continuerà spiegando che si tratta di una regola temporanea, utile per favorire le indagini sull'agguato a Jana. Santos sarà a dir poco furioso per questo provvedimento e si scaglierà contro Petra: "Non è stata un'idea del sergente, ma tua", dirà con rabbia. La governante a quel punto si avvicinerà al ragazzo con sarcasmo: "Cosa ti preoccupa? Non puoi vedere tua madre?" chiederà, "Non l'hai vista per anni, potrai resistere qualche giorno".

L'atteggiamento di Petra stupirà tutti e segnerà una grave rottura tra lei e Santos, fino a poche settimane fa inseparabili.

Santos e Petra: una grande amicizia rovinata

Tra Santos e Petra è nato un rapporto speciale nelle scorse puntate de La Promessa. Al suo arrivo al palazzo, il figlio di Ricardo si è legato molto alla governante che in lui ha rivisto il figlio scomparso prematuramente. Santos, allora, credeva che sua madre fosse morta ed è stata Petra a indagare e a scoprire che la donna era in vita. Grazie alla governante, Santos ha potuto riabbracciare Ana ma da allora qualcosa è cambiato. Il ragazzo ha iniziato a trascurare Petra che si è sentita nuovamente sola contro tutti. Dopo l'agguato a Jana, a donna ha trovato un ottimo pretesto per impedire a Ana di accedere al palazzo, suggerendo a Burdina la chiusura delle porte per agevolare le indagini.